США необходимо отправить Украине ATACMS - Маккол

Америка обязана направить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которыми можно ударить по оккупированному Крыму.
Об этом в воскресенье, 22 января, в интервью ABC News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.
Конгрессмен-республиканец выразил уверенность, что украинцы быстро освоят новое вооружение и указал, что они и ранее успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.
Об этом в воскресенье, 22 января, в интервью ABC News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.
Конгрессмен-республиканец выразил уверенность, что украинцы быстро освоят новое вооружение и указал, что они и ранее успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.
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