США необходимо отправить Украине ATACMS - Маккол

07:45 23 января Киев, Украина

Америка обязана направить в Украину оперативно-тактические баллистические ракеты ATACMS дальнего радиуса действия, которыми можно ударить по оккупированному Крыму.

Об этом в воскресенье, 22 января, в интервью ABC News заявил глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Майкл Маккол.

Конгрессмен-республиканец выразил уверенность, что украинцы быстро освоят новое вооружение и указал, что они и ранее успешно осваивали все виды вооружений, предоставленные США.
 
"Они побеждают, когда мы даем то, что им нужно - переносные зенитные ракетные комплексы Stinger, противотанковые комплексы Javelin, реактивные системы залпового огня HIMARS", - указал Маккол.