США не считают полезным признание рф страной - спонсором терроризма

11:16 29 ноября Киев, Украина

Соединенные Штаты пока не считают полезным признание россии государством-спонсором терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для москвы посредством санкций.



Об этом 28 ноября заявила американский посол в НАТО Джулиан Смит во время брифинга для прессы.

"Думаю, вы слышали комментарии президента (Джо) Байдена и других в администрации... Ощущение в Вашингтоне, что это действительно не нужно, и, на самом деле, может быть контрпродуктивно в том плане, что это может навредить нашей возможности, например, привозить гуманитарную помощь Украине или вывозить определенное количество зерна из Украины", - отметила представитель Вашингтона.