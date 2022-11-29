США не считают полезным признание рф страной - спонсором терроризма

Соединенные Штаты пока не считают полезным признание россии государством-спонсором терроризма, но выступают за дальнейшие ограничения для москвы посредством санкций.
Об этом 28 ноября заявила американский посол в НАТО Джулиан Смит во время брифинга для прессы.
Об этом 28 ноября заявила американский посол в НАТО Джулиан Смит во время брифинга для прессы.
Смит подчеркнула, что по этой причине США "сосредоточены на том, чтобы со многими партнерами и союзниками в мире работать над санкциями и определять пути введения дополнительных ограничений, чтобы увеличивать давление на (президента рф владимира) путина и его правительство".
Как пишет издание, посол США пообщалась с прессой в преддверии заседания НАТО в Бухаресте, которое будет посвящено вопросам войны в Украине, новой Стратегической концепции альянса, энергетической безопасности и защите критической инфраструктуры.
Как пишет издание, посол США пообщалась с прессой в преддверии заседания НАТО в Бухаресте, которое будет посвящено вопросам войны в Украине, новой Стратегической концепции альянса, энергетической безопасности и защите критической инфраструктуры.
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