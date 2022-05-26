США не будут снимать санкции с россии в обмен на украинское зерно - Госдеп США

14:56 26 мая Киев, Украина

Попытки россии использовать продовольствие для шатажа не увенчаются успехом, США не собираются снимать санкции с россии в обмен на ее обещания разблокировать украинские порты.

Об этом сказал пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс.



Он назвал «ложью и дезинформацией» заявления российских властей о том, что США сами провоцируют продовольственный кризис. Прайс подчеркнул, что санкции Вашингтона «не вызывают перебоев в российском сельскохозяйственном экспорте».



Дело в том, что американские санкции были специально разработаны для того, чтобы разрешить экспорт сельскохозяйственных товаров и удобрений из россии. Поэтому мы, конечно, не будем отменять санкции в ответ на пустые обещания.





После этого Руденко сообщил, что



Это ужасно, что россия пытается использовать продовольствие и энергию в качестве оружия, чтобы попытаться поставить мир под удар. Мы никогда не вводили санкции против продовольствия. Мы никогда не вводили санкции против сельскохозяйственных товаров из россии. В отличие от россии, мы не заинтересованы в использовании продовольствия в качестве оружия против нуждающихся. Ранее заместитель министра иностранных дел россии Андрей Руденко заявил, что вывезти зерно из заблокированных украинских портов можно будет только после того, как Запад снимет санкции с российского экспорта. По его словам, ограничения не затрагивают продовольствие напрямую, но «есть вопросы, связанные с проплатой таких поставок, со страховками, а также с доступом российских кораблей в европейские и другие порты».После этого Руденко сообщил, что россия готова к диалогу с Западом по заблокированным в Украине кораблям с зерном, чтобы решить эту проблему «комплексно». Прайс счел это заявление шантажом.Это ужасно, что россия пытается использовать продовольствие и энергию в качестве оружия, чтобы попытаться поставить мир под удар. Мы никогда не вводили санкции против продовольствия. Мы никогда не вводили санкции против сельскохозяйственных товаров из россии. В отличие от россии, мы не заинтересованы в использовании продовольствия в качестве оружия против нуждающихся.

Представитель Госдепартамента заверил, что непродовольственные санкции США «будут действовать до тех пор, пока путин не прекратит свою жестокую войну против Украины». По мнению Прайса, «именно россия продолжает дестабилизировать мировые продовольственные рынки», в том числе наложенными на себя экспортными ограничениями, которые приводят к глобальному росту цен.



Есть только одна страна, которая способна положить конец этому кризису, и это россия.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что действия россии спровоцировали продовольственный кризис в мире. Он призвал москву «прекратить блокаду» портов в Черном и Азовском морях и разрешить беспрепятственное движение кораблей, поездов и грузовиков с продовольствием из Украины.



Постпред россии при ООН Василий Небензя отверг все претензии и обвинил в происходящем Украину. Он заявил, что "Киев заминировал акваторию Черного моря", а также "блокирует порты Николаева, Херсона, Черноморска, Мариуполя, Очакова, Одессы и Южного".



Вместе с тем известно, что в настоящее время Херсон и Мариуполь контролирует российская армия. Об этом, в частности, заявляло минобороны рф.