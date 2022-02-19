США, НАТО и Украина заявили, что не видят никаких признаков вывода российских войск

13:23 17 Февраль Киев, Украина

После ранее объявленного на этой неделе вывода войск США, НАТО и Украина заявили, что не видят никаких признаков вывода войск.



Минобороны России заявило, что части Южного военного округа возвращаются на базы из аннексированного Москвой Крыма, а танковые части Западного военного округа отправились на военном эшелоне на свои базы за 1000 километров (620 миль).



В Минобороне не предоставили подробностей о конкретном количестве задействованных войск или техники.



Западные официальные лица говорят, что Западные официальные лица говорят, что Россия сосредоточила более 100 000 военнослужащих и значительную военную технику у границ Украины в рамках подготовки к потенциальному вторжению, которое, по словам Вашингтона, может произойти «в любое время».



Россия заявила, что «крупномасштабные» военные учения проходят в различных районах, в том числе вблизи Украины, но не предоставила конкретных цифр и неоднократно отрицала какие-либо планы нападения.



США говорят, что заявления об отступлении «ложны»



Наращивание войск и угрозы Запада ответить на вторжение болезненными экономическими санкциями привели к тому, что напряженность в отношениях между Москвой и Западом достигла самого высокого уровня со времен окончания холодной войны.



Интенсивные дипломатические усилия, в том числе встречи и неоднократные телефонные звонки между президентом Владимиром Путиным и западными лидерами, мало что сделали для смягчения кризиса.



Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, которая должна была в четверг прибыть в Киев, предупредила, что кризис может превратиться в «хроническую язву».



Москва «могла бы тянуть это намного дольше, используя наглую уловку, чтобы потратить еще недели, если не месяцы, на подрыв Украины и вызов единству Запада», — написала она в Daily Telegraph.



Высокопоставленный представитель Белого дома в среду заявил, что заявления России о выводе войск были «ложными», обвинив Москву в увеличении своего присутствия на границе «до 7000 военнослужащих».



Глава НАТО Йенс Столтенберг и другие западные официальные лица также заявили, что не видят признаков сокращения численности, а президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев наблюдал лишь «небольшие ротации», которые не означают каких-либо реальных изменений.



В свою очередь, российские официальные лица обвинили Запад в разжигании «истерии» заявлениями о запланированном вторжении.



Даже украинские официальные лица предупредили, что некоторые действия Запада, в том числе перенос посольства США из Киева во Львов, являются неоправданными и способствуют распространению паники.