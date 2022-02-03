США направляют 3000 военнослужащих в Европу

20:08 02 Февраль Киев, Украина

Поскольку Россия отказывается вывести 100 000 военнослужащих, дислоцированных у границ Украины, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что 1000 американских солдат, находящихся сейчас в Германии, будут отправлены в Румынию, а еще 2000 американских солдат будут отправлены в Германию и Польшу.



«Сложившаяся ситуация требует, чтобы мы усилили позиции сдерживания и обороны на восточном фланге НАТО», — сказал Кирби.



«Президент Байден ясно дал понять, что Соединенные Штаты ответят на растущую угрозу безопасности и стабильности Европы».



Кирби подчеркнул, что этот шаг должен был продемонстрировать приверженность Кирби подчеркнул, что этот шаг должен был продемонстрировать приверженность США альянсу НАТО и что американские войска не будут отправлены воевать на Украину, которая не является членом НАТО.



Напомним, что Великобритания намерена поддержать Украину дополнительной макрофинансовой помощью. Об этом сообщил президент страны Владимир Зеленский в рамках совместной пресс-конференции с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном 1 февраля.