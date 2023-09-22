США направили Украине новый военный пакет помощи на $325 млн

США направили новый пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов, который включает в себя разнообразное вооружение и оборудование.
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
Этот пакет помощи, который является сорок седьмым траншем помощи, предоставляемой Украине США, включает следующие компоненты:
Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.
Этот пакет помощи, который является сорок седьмым траншем помощи, предоставляемой Украине США, включает следующие компоненты:
- Ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны.
- Дополнительные боеприпасы для системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
- Системы противовоздушной обороны Avenger.
- Пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами.
- 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные).
- 105-мм артиллерийские снаряды.
- Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided).
- Противотанковые системы Javelin и AT-4.
- Более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
- 59 легких тактических машин.
- Боеприпасы для обезвреживания препятствий.
- Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
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