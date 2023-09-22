США направили Украине новый военный пакет помощи на $325 млн

07:38 22 сентября Киев, Украина

США направили новый пакет военной помощи Украине на сумму 325 миллионов долларов, который включает в себя разнообразное вооружение и оборудование.

Об этом сообщается на сайте Министерства обороны США.

Этот пакет помощи, который является сорок седьмым траншем помощи, предоставляемой Украине США, включает следующие компоненты:
  • Ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны.
  • Дополнительные боеприпасы для системы HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System).
  • Системы противовоздушной обороны Avenger.
  • Пулеметы для борьбы с беспилотными авиационными системами.
  • 155-мм артиллерийские снаряды, включая DPICM (кассетные).
  • 105-мм артиллерийские снаряды.
  • Ракеты с оптическим отслеживанием и проводным наведением TOW (Tube-launched, Optically-tracked, Wire-guided).
  • Противотанковые системы Javelin и AT-4.
  • Более 3 миллионов боеприпасов для стрелкового оружия.
  • 59 легких тактических машин.
  • Боеприпасы для обезвреживания препятствий.
  • Запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
"Соединенные Штаты будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами над предоставлением Украине возможностей для удовлетворения ее насущных потребностей на поле боя и долгосрочных потребностей в помощи по безопасности", - отметило оборонное ведомство США.