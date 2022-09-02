США направили авианосную ударную группу в сторону Тайваня

08:30 28 июля Киев, Украина

Китай и Соединенные Штаты наращивают свою военную мощь вокруг Тайваньского пролива на фоне роста напряженности из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров .

Группа кораблей ВМФ США, в том числе авианосец «Рональд Рейган», покинула Сингапур и направляется к Тайваньскому проливу. Как пишет South China Morning Post.



Вместе с авианосцем в Южно-Китайском море находится его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами. Ее пришлось развернуть после того, как Пекин предупредил, что «примет решительные меры», если спикер палаты представителей США посетит остров.



Пресс-секретарь китайского Минобороны Тан Кефей пригрозил, что Пекин будет рассматривать визит как нарушение принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике.

«Китайские военные не будут сидеть сложа руки и примут решительные меры, чтобы помешать любому внешнему вмешательству и сепаратистским планам „независимости Тайваня“ и решительно защищать национальный суверенитет и территориальную целостность», — пообещал представитель Минобороны КНР.

Пелоси не комментирует информацию СМИ о своем возможном посещении Тайваня.



Китай регулярно протестует против поездок американских чиновников на остров, который он считает частью собственной территории. Президент США Джо Байден во время визита в Японию в мае спровоцировал негативную реакцию Пекина, заявив, что Вашингтон готов защищать Тайвань военными средствами.



После этого напряженность вокруг Тайваня обострилась, в частности из-за учащения вторжений китайских самолетов в опознавательную зону ПВО острова (ADIZ). Также Пекин пообещал «без колебаний начать войну», если Тайвань провозгласит независимость. Власти острова сообщили, что за ночь до начала учений четыре китайских военных самолета влетели в опознавательную зону ПВО Тайваня.