США направили авианосную ударную группу в сторону Тайваня

Китай и Соединенные Штаты наращивают свою военную мощь вокруг Тайваньского пролива на фоне роста напряженности из-за возможного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров .
Группа кораблей ВМФ США, в том числе авианосец «Рональд Рейган», покинула Сингапур и направляется к Тайваньскому проливу. Как пишет South China Morning Post.
Вместе с авианосцем в Южно-Китайском море находится его ударная группа, включающая эсминец и крейсер с управляемыми ракетами. Ее пришлось развернуть после того, как Пекин предупредил, что «примет решительные меры», если спикер палаты представителей США посетит остров.
Пресс-секретарь китайского Минобороны Тан Кефей пригрозил, что Пекин будет рассматривать визит как нарушение принципа «одного Китая» и трех совместных китайско-американских коммюнике.
Пелоси не комментирует информацию СМИ о своем возможном посещении Тайваня.
Китай регулярно протестует против поездок американских чиновников на остров, который он считает частью собственной территории. Президент США Джо Байден во время визита в Японию в мае спровоцировал негативную реакцию Пекина, заявив, что Вашингтон готов защищать Тайвань военными средствами.
После этого напряженность вокруг Тайваня обострилась, в частности из-за учащения вторжений китайских самолетов в опознавательную зону ПВО острова (ADIZ). Также Пекин пообещал «без колебаний начать войну», если Тайвань провозгласит независимость. Власти острова сообщили, что за ночь до начала учений четыре китайских военных самолета влетели в опознавательную зону ПВО Тайваня.
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