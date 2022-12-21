США намерены объявить россию «государством-агрессором»

США планируют в ближайшее время объявить россию «страной-агрессором», такой шаг является альтернативой присвоению статуса «страны-спонсора терроризма».
Об этом 21 декабря сообщило издание The Hill.
Отмечается, что руководство Конгресса работает над скорейшим рассмотрением документа на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.
Принятие законопроекта предоставит президенту США Джо Байдену новые полномочия по введению санкций против российских чиновников.
Принятие законопроекта предоставит президенту США Джо Байдену новые полномочия по введению санкций против российских чиновников.
В проекте документа говорится, что президент США сможет "обозначить любое иностранное государство" как государство-агрессор, если Белый дом определит его причастность к агрессии против Украины.
При этом в Республиканской партии такой шаг раскритиковали.
Ранее в Белом доме заявили о нежелании объявить россию страной-спонсора терроризма, из-за того что такой ярлык изолирует москву на международном уровне и вынудит США возложить расходы на страны, взаимодействующие с кремлем. Это свяжет руки Вашингтону в общении с москвой в целом и будет препятствовать любым дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине.
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