США намерены объявить россию «государством-агрессором»

11:29 21 декабря Киев, Украина

США планируют в ближайшее время объявить россию «страной-агрессором», такой шаг является альтернативой присвоению статуса «страны-спонсора терроризма».

Об этом 21 декабря сообщило издание The Hill.

Отмечается, что руководство Конгресса работает над скорейшим рассмотрением документа на фоне визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского.



Принятие законопроекта предоставит президенту США Джо Байдену новые полномочия по введению санкций против российских чиновников.





В проекте документа говорится, что президент США сможет "обозначить любое иностранное государство" как государство-агрессор, если Белый дом определит его причастность к агрессии против Украины.

При этом в Республиканской партии такой шаг раскритиковали.

"Зеленский запросил статус государства-спонсора терроризма, а вместо этого администрация Байдена сказала им, что не поддержит его, но придумала альтернативный статус, которого даже не существует ни в национальном, ни в международном законодательстве США - нет никаких правовых оснований для этого. Это непродуманная пиар-мера, которая не накажет россию и не поможет украинскому народу", - сказал The Hill помощник конгрессмена, знакомый с переговорами.

Ранее в Белом доме заявили о нежелании объявить россию страной-спонсора терроризма, из-за того что такой ярлык изолирует москву на международном уровне и вынудит США возложить расходы на страны, взаимодействующие с кремлем. Это свяжет руки Вашингтону в общении с москвой в целом и будет препятствовать любым дипломатическим усилиям, направленным на прекращение войны в Украине.