США наложили санкции на иранские компании за поставки БПЛА в рф

США наложили санкции на иранскую компанию, которую они обвинили в координации военных полетов для транспортировки иранских беспилотников в россию, а также на три других участвовавших в производстве иранских беспилотников компании.
Об этом говорится в сообщении Минфина США.
Министерство финансов США в своем заявлении утверждает, что включило в список базирующуюся в Тегеране компанию Safiran Airport Services, обвиняя ее в координации российских военных полетов между Ираном и россией, в том числе связанных с транспортировкой беспилотников, персонала и соответствующего оборудования.
Министерство финансов также включило в санкционный список Paravar Pars Company, Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Baharestan Kish Company, обвинив их в причастности к исследованиям, разработке, производству и закупке иранских беспилотников.
Также в список санкций был внесен управляющий директор Baharestan Kish Company и член совета директоров Рехматолла Хейдари.
В конце августа представительница Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила распространяющуюся в СМИ информацию, что, по данным США, россия получила от Ирана боевые беспилотные летательные аппараты.
В то же время первый заместитель представителя Государственного департамента США Ведант Патель на брифинге во вторник официально подтвердил, что, по данным Вашингтона, россия намерена использовать полученные от Ирана дроны на поле боя в Украине".
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