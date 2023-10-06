США могут выделить средства в поддержку Украины по программе грантов Госдепа — Politico

Белый дом рассматривает возможность использования грантовой программы Государственного департамента по предоставлению дополнительной военной помощи Украине, поскольку Конгресс продолжает бороться за финансирование оружия.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Администрация американского президента рассматривает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины после того, как законодатели приняли временное финансирование правительства без финпомощи Киеву.
Президент Джо Байден намекнул на стратегию грантов Госдепа, сказав, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.
Одним из вариантов, рассматриваемых Белым домом, является использование иностранного военного финансирования. Это программа Государственного департамента, которая предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование — предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения россии, сказали два источника.
По состоянию на 21 сентября в США осталось примерно 650 миллионов долларов из 4,6 миллиарда долларов внешнего военного финансирования, которое Конгресс выделил в рамках двух дополнительных пакетов для Украины и "пострадавших от ситуации в Украине стран".
Даже если США воспользуются финансовыми полномочиями по закупке оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины, сказал американский чиновник.
Администрация Байдена также может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины, по словам официального представителя Министерства обороны, знакомого с обсуждениями. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.
На прошлой неделе руководители Пентагона предупредили Конгресс о том, что часть предыдущих пакетов помощи министерства почти закончилась. Контроллер Майк МакКорд написал в письме лидерам Конгресса, что Министерство обороны "исчерпало почти все доступное финансирование помощи Украине в сфере безопасности". Не осталось денег на Инициативу содействия безопасности Украины, программу, используемую Пентагоном для закупки нового оружия и оборудования для Киева, а 1,6 миллиарда долларов осталось для пополнения запасов США.
Об этом пишет издание Politico со ссылкой на собственные источники.
Администрация американского президента рассматривает ряд вариантов, пытаясь найти дополнительные деньги для поддержки Украины после того, как законодатели приняли временное финансирование правительства без финпомощи Киеву.
Президент Джо Байден намекнул на стратегию грантов Госдепа, сказав, что "есть другой способ, с помощью которого мы сможем найти финансирование". От дальнейших комментариев он отказался.
Одним из вариантов, рассматриваемых Белым домом, является использование иностранного военного финансирования. Это программа Государственного департамента, которая предоставляет гранты или ссуды, чтобы помочь странам-партнерам приобрести оружие и оборонное оборудование — предназначенное для Украины и других стран, пострадавших от полномасштабного вторжения россии, сказали два источника.
По состоянию на 21 сентября в США осталось примерно 650 миллионов долларов из 4,6 миллиарда долларов внешнего военного финансирования, которое Конгресс выделил в рамках двух дополнительных пакетов для Украины и "пострадавших от ситуации в Украине стран".
Даже если США воспользуются финансовыми полномочиями по закупке оружия, Конгресс все равно должен разрешить дополнительное финансирование для поддержки Украины, сказал американский чиновник.
Администрация Байдена также может попросить Конгресс перенаправить финансирование из другого бюджета Пентагона в поддержку Украины, по словам официального представителя Министерства обороны, знакомого с обсуждениями. Однако этот маршрут требует одобрения законодателей.
На прошлой неделе руководители Пентагона предупредили Конгресс о том, что часть предыдущих пакетов помощи министерства почти закончилась. Контроллер Майк МакКорд написал в письме лидерам Конгресса, что Министерство обороны "исчерпало почти все доступное финансирование помощи Украине в сфере безопасности". Не осталось денег на Инициативу содействия безопасности Украины, программу, используемую Пентагоном для закупки нового оружия и оборудования для Киева, а 1,6 миллиарда долларов осталось для пополнения запасов США.
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