США могут в пять раз увеличить военную помощь Украине

19:21 28 апреля Киев, Украина





Основную часть — $20,4 млрд — составит военная помощь, которая может увеличить общий пакет с начала вторжения в пять раз. На конец апреля США выделили 4 млрд долларов на поставки оружия Киеву, включая пакет на $800 млн, одобренный на прошлой неделе. Он включает гаубицы, снаряды к ним и дроны.



С учетом американской помощи общий размер военного бюджета Украины может приблизиться к отметке $30 млрд. Это поднимет Украину в мировом топ-15 с текущего 36-го места ($5,9 млрд по оценке SIPRI).



Для сравнения: военный бюджет Италии составляет $32 млрд, Австралии — $31,8 млрд, Канады — $26 млрд, Ирана — $24 млрд.



Разрыв с Россией при этом сократится радикально. По данным Минфина, в этом году бюджет потратит на «национальную оборону» 3,6 триллиона рублей ($49 млрд), из которых 2,7 триллиона ($37 млрд) уйдут на непосредственное финансирование вооруженных сил.



В письме конгрессменам Байден отмечает, что хотя запрошенная сумма велика, цена бездействия перед лицом агрессии Кремля будет куда больше. Президент США Джо Байден решил обратиться к Конгрессу с запросом на выделение $33 млрд для помощи Украине, сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.Основную часть — $20,4 млрд — составит военная помощь, которая может увеличить общий пакет с начала вторжения в пять раз. На конец апреля США выделили 4 млрд долларов на поставки оружия Киеву, включая пакет на $800 млн, одобренный на прошлой неделе. Он включает гаубицы, снаряды к ним и дроны.С учетом американской помощи общий размер военного бюджета Украины может приблизиться к отметке $30 млрд. Это поднимет Украину в мировом топ-15 с текущего 36-го места ($5,9 млрд по оценке SIPRI).Для сравнения: военный бюджет Италии составляет $32 млрд, Австралии — $31,8 млрд, Канады — $26 млрд, Ирана — $24 млрд.Разрыв с Россией при этом сократится радикально. По данным Минфина, в этом году бюджет потратит на «национальную оборону» 3,6 триллиона рублей ($49 млрд), из которых 2,7 триллиона ($37 млрд) уйдут на непосредственное финансирование вооруженных сил.В письме конгрессменам Байден отмечает, что хотя запрошенная сумма велика, цена бездействия перед лицом агрессии Кремля будет куда больше.

«Хотя мы ожидаем, что наши партнеры по ЕС и НАТО коллективно внесут даже больше (на поддержку Украины. — ред.), нет сомнений в том, что продолжение поддержки Украины в этой войне против российской агрессии потребует значительных дополнительных инвестиций с нашей стороны», — говорится в обращении Байдена.

В пакет запрашиваемой помощи входят:



- больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;

- помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;

- больше обмена разведывательными данными;

- поддержку в производстве боеприпасов;

- помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и «грязных» бомб;

- дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.



Оставшаяся сумма — $8,5 млрд — будет выделена на поддержку украинской экономики.