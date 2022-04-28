США могут в пять раз увеличить военную помощь Украине

Президент США Джо Байден решил обратиться к Конгрессу с запросом на выделение $33 млрд для помощи Украине, сообщает CNBC со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.
Основную часть — $20,4 млрд — составит военная помощь, которая может увеличить общий пакет с начала вторжения в пять раз. На конец апреля США выделили 4 млрд долларов на поставки оружия Киеву, включая пакет на $800 млн, одобренный на прошлой неделе. Он включает гаубицы, снаряды к ним и дроны.
С учетом американской помощи общий размер военного бюджета Украины может приблизиться к отметке $30 млрд. Это поднимет Украину в мировом топ-15 с текущего 36-го места ($5,9 млрд по оценке SIPRI).
Для сравнения: военный бюджет Италии составляет $32 млрд, Австралии — $31,8 млрд, Канады — $26 млрд, Ирана — $24 млрд.
Разрыв с Россией при этом сократится радикально. По данным Минфина, в этом году бюджет потратит на «национальную оборону» 3,6 триллиона рублей ($49 млрд), из которых 2,7 триллиона ($37 млрд) уйдут на непосредственное финансирование вооруженных сил.
В письме конгрессменам Байден отмечает, что хотя запрошенная сумма велика, цена бездействия перед лицом агрессии Кремля будет куда больше.
Основную часть — $20,4 млрд — составит военная помощь, которая может увеличить общий пакет с начала вторжения в пять раз. На конец апреля США выделили 4 млрд долларов на поставки оружия Киеву, включая пакет на $800 млн, одобренный на прошлой неделе. Он включает гаубицы, снаряды к ним и дроны.
С учетом американской помощи общий размер военного бюджета Украины может приблизиться к отметке $30 млрд. Это поднимет Украину в мировом топ-15 с текущего 36-го места ($5,9 млрд по оценке SIPRI).
Для сравнения: военный бюджет Италии составляет $32 млрд, Австралии — $31,8 млрд, Канады — $26 млрд, Ирана — $24 млрд.
Разрыв с Россией при этом сократится радикально. По данным Минфина, в этом году бюджет потратит на «национальную оборону» 3,6 триллиона рублей ($49 млрд), из которых 2,7 триллиона ($37 млрд) уйдут на непосредственное финансирование вооруженных сил.
В письме конгрессменам Байден отмечает, что хотя запрошенная сумма велика, цена бездействия перед лицом агрессии Кремля будет куда больше.
В пакет запрашиваемой помощи входят:
- больше артиллерии, бронетехники, а также противотанковых ракет и зенитных комплексов;
- помощь в наращивании возможности Украины по ведению кибервойны;
- больше обмена разведывательными данными;
- поддержку в производстве боеприпасов;
- помощь в обезвреживании мин и других взрывчатых веществ, а также в защите Украины от химических, биологических и «грязных» бомб;
- дальнейшее наращивание присутствия США на восточном фланге НАТО.
Оставшаяся сумма — $8,5 млрд — будет выделена на поддержку украинской экономики.
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