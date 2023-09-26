США могут передать Украине дополнительные танки Abrams - СМИ

В Соединенных Штатах рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams, сообщает The Messenger со ссылкой на источники.
По словам двух высокопоставленных чиновников Министерства обороны США, неразглашенное количество танков M1A1 Abrams прибыло в Украину в субботу.
По словам официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.
Прибытие танков "Абрамс" происходит в то время, когда украинские силы продолжают многомесячное контрнаступление.
Издание отмечает, что танки Abrams ценят их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, а президент Владимир Зеленский и его командиры надеются, что они смогут помочь Силам обороны вернуть удерживаемые Россией территории в восточных и южных регионах Украины.
Высокопоставленный украинский командующий предупредил, что танки "недолго проживут на поле боя", если они не будут использоваться "очень взвешенно".
По словам двух высокопоставленных чиновников Министерства обороны США, неразглашенное количество танков M1A1 Abrams прибыло в Украину в субботу.
По словам официальных лиц, говоривших на условиях анонимности, Белый дом и Пентагон рассматривают возможность отправки в Украину до 30 дополнительных танков M1 Abrams.
Прибытие танков "Абрамс" происходит в то время, когда украинские силы продолжают многомесячное контрнаступление.
Издание отмечает, что танки Abrams ценят их способность прорывать укрепленные позиции и уничтожать бронетехнику, а президент Владимир Зеленский и его командиры надеются, что они смогут помочь Силам обороны вернуть удерживаемые Россией территории в восточных и южных регионах Украины.
Высокопоставленный украинский командующий предупредил, что танки "недолго проживут на поле боя", если они не будут использоваться "очень взвешенно".
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