США могут наказать Саудовскую Аравию за «финансовую поддержку» войны рф в Украине

12:32 11 октября Киев, Украина

Председатель комитета по международным отношениям сенатор-демократ Роберт Мендес заявил, что будет выступать против новых продаж оружия и сотрудничества в сфере безопасности с Саудовской Аравией в ответ на сокращение нефтедобычи странами ОПЕК+





Страны ОПЕК+ договорились о сокращении, объем которого соответствует 2% мирового спроса, в прошлую среду. В реальности с рынка может уйти менее 1 млн баррелей в сутки, поскольку многие страны, включая россию, не выбирают действующие квоты. Тем не менее, цена нефти выросла к концу недели почти до $99 за баррель Brent. В начале октября нефть стоила около $85.



Мендес заявил, что постарается заблокировать любые новые договоренности о сотрудничестве с Саудовской Аравией, пока та «не пересмотрит свою позицию по отношению к войне в Украине». Королевство приобретает у



По словам Мендеса, своим заявлением он отреагировал на массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, которые в понедельник провела россия. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было выпущено 87 ракет и 26 беспилотников. Погибли 14 человек, 97 были ранены.



Мендес, как



Невозможно играть по обе стороны конфликта. Либо вы поддерживаете остальной свободный мир в попытке остановить военного преступника и не дать ему насильственно стереть с карты целую страну, либо вы поддерживаете его. Королевство Саудовской Аравии выбрало второе, приняв ужасное решение, продиктованное экономическим эгоизмом. Сенатор считает, что проведенное Эр-Риядом решение снизить квоты сразу на 2 млн баррелей в сутки «поможет финансово поддержать» войну россии в Украине.Страны ОПЕК+ договорились о сокращении, объем которого соответствует 2% мирового спроса, в прошлую среду. В реальности с рынка может уйти менее 1 млн баррелей в сутки, поскольку многие страны, включая россию, не выбирают действующие квоты. Тем не менее, цена нефти выросла к концу недели почти до $99 за баррель Brent. В начале октября нефть стоила около $85.Мендес заявил, что постарается заблокировать любые новые договоренности о сотрудничестве с Саудовской Аравией, пока та «не пересмотрит свою позицию по отношению к войне в Украине». Королевство приобретает у США оружие на миллиарды долларов и планирует продолжать закупки.По словам Мендеса, своим заявлением он отреагировал на массированные обстрелы гражданских объектов в Украине, которые в понедельник провела россия. По данным главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, было выпущено 87 ракет и 26 беспилотников. Погибли 14 человек, 97 были ранены.Мендес, как сообщает Bloomberg, заявил:Невозможно играть по обе стороны конфликта. Либо вы поддерживаете остальной свободный мир в попытке остановить военного преступника и не дать ему насильственно стереть с карты целую страну, либо вы поддерживаете его. Королевство Саудовской Аравии выбрало второе, приняв ужасное решение, продиктованное экономическим эгоизмом.

О том, что Саудовская Аравия должна решить, кого она поддерживает в российско-украинском конфликте, сразу после заявления ОПЕК+ написал в Twitter коллега Мендеса по комитету, сенатор-демократ Крис Мерфи: «Я думал, что весь смысл продажи оружия странам Персидского залива, несмотря на нарушения ими прав человека, бессмысленную войну в Йемене, работу против интересов США в Ливии, Судане и т. д., заключается в том, что когда наступит международный кризис, Персидский залив предпочтет Америку россии/Китаю».



Три демократа — члена Палаты представителей на прошлой неделе внесли законопроект о выводе американских войск и систем противоракетной обороны из Саудовской Аравии и ОАЭ — другого лидера ОПЕК, который поддержал сокращение нефтедобычи. Хотя США вряд ли пойдут на такой радикальный шаг, конгрессмены Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд назвали решение ОПЕК+ «враждебным актом по отношению к Соединенным Штатам и четким сигналом, что [Саудовская Аравия и ОАЭ] выбрали сторону россии в ее войне с Украиной».