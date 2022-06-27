США могут закупить для Украины системы ПРО NASAMS

10:56 27 июня Киев, Украина

США в ближайшее время планируют объявить о покупке для Украины системы противоракетной обороны (ПРО) средней и большой дальности.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

По его информации, также администрация Джо Байдена может сообщить о планах поставок других видов военной помощи, включая боеприпасы и контрбатарейные радары.

Президент США Джо Байден недавно объявил, что Штаты предоставят Украине более совершенные ракетные системы и боеприпасы, поскольку война с россией продолжается.



Как сообщили собственные источники CNN, Украина запросила систему противоракетной обороны NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System), которая может поражать цели на расстоянии более 100 миль (приблизительно более 160 км). Источник телеканала не уточнил, войдет ли именно это вооружение в новый пакет военной помощи.



США в мае одобрили выделение Украине военной помощи на $40 млрд. На прошлой неделе администрация Джо Байдена объявила о новом пакете на $450 млн. В него в числе прочего вошла реактивная система залпового огня HIMARS.