США могли тайно передавать Украине оружие - Politico

17:40 23 августа Киев, Украина

США тайно отправили в Украину оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Также Украина могла получить высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM, которые способны поражать системы ПВО.





В тексте отмечается, что в официальным уведомлением Конгрессу о новом пакете военной помощи Киеву сказано, что передаваемое оружие «не ограничивается» тем, что перечисляется в списке.



В пакет на 775 млн долларов также вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, ранее выяснило издание. В официальном заявлении Пентагона это



Помимо этого, ранее американцы признали, что тайно поставляли Украине противорадиолокационные ракеты HARM — об этом 9 августа рассказал заместитель министра обороны США Колин Каль. Ни в одном из предыдущих пакетов американской помощи эти снаряды не упоминались, уточнял телеканал CNN. Обломки этих ракет находили на украинской территории, что свидетельствуют об их применении украинскими военными. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на американских экспертов Майкла Вайсса, Джеймса Раштона и Тома Карако. Они указали, что на этот счет в Вашингтоне «ходит все больше слухов».В тексте отмечается, что в официальным уведомлением Конгрессу о новом пакете военной помощи Киеву сказано, что передаваемое оружие «не ограничивается» тем, что перечисляется в списке.В пакет на 775 млн долларов также вошли управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, ранее выяснило издание. В официальном заявлении Пентагона это вооружение не упоминалось.Помимо этого, ранее американцы признали, что тайно поставляли Украине противорадиолокационные ракеты HARM — об этом 9 августа рассказал заместитель министра обороны США Колин Каль. Ни в одном из предыдущих пакетов американской помощи эти снаряды не упоминались, уточнял телеканал CNN. Обломки этих ракет находили на украинской территории, что свидетельствуют об их применении украинскими военными.

«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то в заявлении не было конкретного их упоминания. Мы сообщали, что предоставляем противорадиолокационные возможности», — говорил Каль.

Авторы текста подчеркивают, что делают вывод о тайной передаче оружия на основе собственных предположений, так как пока никто из администрации президента США официально не подтвердил эту гипотезу.

«Даже если бы поставки действительно были, маловероятно, что власти США сообщили бы нам об этом секретном решении», — говорится в статье.

В новый транш американской помощи войдут 16 гаубиц, боеприпасы для реактивных систем HIMARS, 1000 переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin, ракеты HARM и другое оружие.



Новая партия американского вооружения может свидетельствовать о подготовке украинской армии к ближним контактным боям, пишет The New York Times.



В Белом доме отмечали, что это оружие должно повысить мобильность ВСУ на юге. В частности, речь идет о 40 бронетранспортерах с катками для разминирования, более легких гаубицах и безоткатных орудиях с дальностью стрельбы не более 4,5 километра.



Опрошенные газетой эксперты разошлись во мнениях по поводу мотивов американцев. Одни специалисты считают, что это вооружение должно быть полезно в контрнаступлении. Другие предположили, что Соединенные Штаты просто отдали те запасы, которые позволят не нарушить обороноспособность страны.