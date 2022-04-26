США меняют стратегию в отношении российско-украинской войны

Российские оккупанты пытаются устроить в Украине войну на истощение, поэтому США и их союзники поставили долгосрочную цель: сокрушительное поражение РФ на поле боя, чтоб она больше не смогла повторно атаковать соседние государства.
Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности США.
Тезис об изменении долгосрочной цели США в Украине подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин, который недавно вернулся из Киева. Источник канала отметил, что заявление Остина согласовано с целями США — «сделать это вторжение стратегическим провалом для РФ».
Осознание того, что РФ должна позорно проиграть, постепенно приходит к западным политикам, особенно после зверств oккупантов.
Другие источники сообщили CNN, что разгром россиян на поле боя в Украине является достижимой и реалистичной целью.
РФ значительно ослабит огромное количество вооружения, которое получает Украина. Это принесет стратегическую пользу США, поскольку оружие — это «инвестиция в нейтрализацию роccийской армии и флота на следующие десять лет».
РФ значительно ослабит огромное количество вооружения, которое получает Украина. Это принесет стратегическую пользу США, поскольку оружие — это «инвестиция в нейтрализацию роccийской армии и флота на следующие десять лет».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии