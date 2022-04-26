США меняют стратегию в отношении российско-украинской войны

20:25 26 апреля Киев, Украина

Российские оккупанты пытаются устроить в Украине войну на истощение, поэтому США и их союзники поставили долгосрочную цель: сокрушительное поражение РФ на поле боя, чтоб она больше не смогла повторно атаковать соседние государства.

Об этом сообщает американский телеканал CNN со ссылкой на свой источник в Совете национальной безопасности США.

Тезис об изменении долгосрочной цели США в Украине подтвердил глава Пентагона Ллойд Остин, который недавно вернулся из Киева. Источник канала отметил, что заявление Остина согласовано с целями США — «сделать это вторжение стратегическим провалом для РФ».

"Одна из наших целей заключалась в том, чтобы ограничить способность России делать что-то подобное снова",- как сказал министр Остин.

Осознание того, что РФ должна позорно проиграть, постепенно приходит к западным политикам, особенно после зверств oккупантов.

"Средства контроля, которые непосредственно нацелены на роccийскую оборонную промышленность, чтобы подорвать экономическую и военную способность России угрожать своим соседям и атаковать их… Мы хотим, чтобы Украина одержала победу", — отметил источник.