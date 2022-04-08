США лишили ряд российских авиакомпаний экспортных привилегий

18:08 07 апреля Киев, Украина

Минторг Соединенных Штатов лишил экспортных привилегий российские авиакомпании "Аэрофлот" , Azur Air и Utair. Решение объяснили "продолжающимися нарушением экспортных санкций".

"Мы лишаем их возможности не только доступа к товарам из США, но и реэкспорта товаров американского происхождения из-за рубежа. Любые компании, которые нарушают наш экспортный контроль, особенно те, которые делают это в интересах Владимира Путина и в ущерб украинскому народу, почувствуют на себе всю силу правоприменительных мер", – отметила министр торговли Джина Раймондо.

Замминистра торговли Дон Грейвс сказал, что сегодняшними действиями они посылают четкий сигнал тем, кто намеренно не подчиняется мерам контроля.

«Кадры, которые мы видим из Украины, демонстрируют варварство, жестокость и вопиющее пренебрежение к человеческой жизни со стороны Владимира Путина. Министерство торговли вместе со всей администрацией Байдена-Харриса предприняли быстрые и беспрецедентные действия, чтобы гарантировать, что Россия и ее сторонники заплатят за свои действия», — заявил Грейвс