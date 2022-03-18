США и Япония объявили о новых санкциях против высокопоставленных представителей оборонного сектора РФ и депутатов Госдумы

Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Об говорится в заявлении ведомства.
Среди тех, кто попадет в санкционные списки — заместители министра обороны России Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Их активы в США будут заблокированы.
В свою очередь правительство Японии ввело санкции против 17 россиян, в том числе 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука.
Напомним, США, Евросоюз и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, авиацию, ряд высокопоставленных политиков и чиновников, бизнесменов, а также лично президента РФ Владимира Путина и его окружение.
Среди тех, кто попадет в санкционные списки — заместители министра обороны России Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев. Их активы в США будут заблокированы.
В свою очередь правительство Японии ввело санкции против 17 россиян, в том числе 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также владельца компании «Ренова» Виктора Вексельберга и членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука.
Напомним, США, Евросоюз и другие страны ввели несколько раундов санкций против России, после того как она признала независимость самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и вторглась в Украину. Ограничения затронули банковский сектор, авиацию, ряд высокопоставленных политиков и чиновников, бизнесменов, а также лично президента РФ Владимира Путина и его окружение.
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