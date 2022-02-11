США и Япония договорились о сотрудничестве, чтобы сдержать агрессию РФ против Украины

18:18 11 Февраль Киев, Украина





Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили жизненно важное значение американо-японского альянса для содействия миру, безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Они обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины Государственный секретарь Энтони Блинкен встретился с министром иностранных дел Японии Хаяси Есимаса в рамках четырехстороннего диалога безопасности (Quad) с участием США , Японии, Индии и Австралии в Мельбурне.Госсекретарь и министр иностранных дел подтвердили жизненно важное значение американо-японского альянса для содействия миру, безопасности и процветанию в Индо-Тихоокеанском регионе и за его пределами. Они обязались тесно сотрудничать, чтобы сдержать дальнейшую российскую агрессию против Украины

Об этом сообщил Госдеп США.



Также в официальном заявлении говорится, что "секретарь Блинкен поблагодарил Японию за поддержку энергетической безопасности Европы благодаря поставкам сжиженного газа в регион".



В ходе переговоров с австралийской коллегой Мэрий Пейн Блинкен также обменялся "взглядами на вызовы, которые Китайская Народная Республика и Россия представляют для основанного на правилах международного порядка".



Стороны обсудили "готовность Австралии поддерживать" европейских союзников.



Как сообщалось, Блинкен заявил, что Кремль может начать новое наступление на Украину "в любое время, и следует четко указать, что это включает время Олимпийских игр".



Президент США Джо Байден предостерег, что во взаимодействии с Россией ситуация может быстро выйти из-под контроля. "Мы не имеем дело с какой-либо террористической организацией. Речь идет об одной из крупнейших армий мира. Ситуация значительно отличается и может быстро выйти из-под контроля".



Россия отрицает планы вторжения.