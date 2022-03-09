США и Великобритания вводят запрет на весь импорт энергоносителей из РФ

18:58 08 Март Киев, Украина

Несмотря на то, что решение о запрете импорта нефти и газа из России ударит и по самим США, Вашингтон принял решение сделать этот шаг, так как экспорт энергоносителей обеспечивает стабильный приток денежных средств в Россию, несмотря на серьезные ограничения в ее финансовом секторе.

"США вводит запрет на весь импорт энергоносителей из РФ, включая нефть и газ.. В США понимают, что европейские союзники не смогут присоединиться к запрету", - сказал глава США Джо Байден в своем видеообращении.

Этот шаг последовал за призывом президента Украины Владимира Зеленского к официальным лицам США и Запада прекратить импорт

США будут действовать в одиночку, но в тесном сотрудничестве с европейскими союзниками, которые в большей степени зависят от поставок энергоресурсов из России. Европейские страны заявили, что планируют уменьшить свою зависимость от России в своих энергетических потребностях, но заполнение пустоты без ущерба для их экономики, вероятно, займет некоторое время. На природный газ из России приходится треть потребления ископаемого топлива в Европе. США не импортируют российский природный газ.

В комментариях Байден сказал, что запрет на российскую нефть станет «мощным ударом» по «войне Путина», но предупредил американцев, что «защита свободы дорого обойдётся».



Средняя цена за галлон бензина в США достигла рекордных 4,17 доллара во вторник, незадолго до того, как Байден официально объявил о запрете на импорт российской нефти.

После США свое заявление обнародовало Правительство Великобритании. Они намерены прекратить импорт российской нефти до конца 2022 года. В настоящее время российские поставки составляют 8% общего импорта в Британию, а 18% британского дизельного топлива поступает из России.