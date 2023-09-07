США и Великобритания ввели санкции против членов группы Trickbot из россии

Правительство Соединенных Штатов, совместно с Великобританией, приняло решение ввести санкции против одиннадцати лиц, которые являются членами киберпреступной группы Trickbot из россии.
Об этом объявило Министерство финансов США через официальное сообщение от Офиса контроля за иностранными активами.
В сообщении отмечается, что россия давно стала приютом для киберпреступников, включая группу Trickbot.
Одновременно с этим, Министерство юстиции США объявило о формальных обвинениях против девятерых членов группы, связанных с использованием вредоносного программного обеспечения Trickbot и программ-вымогателей Conti. Семеро из этих девятерых лиц были включены в санкционный список, опубликованный в четверг.
По словам Министерства финансов, санкции налагаются на ключевых российских членов группы Trickbot, которые управляют этой организацией и имеют связи с российскими спецслужбами.
Группа Trickbot нацелена на атаки против правительства США, а также американских компаний, включая медицинские учреждения. В период пандемии COVID-19, Trickbot осуществляла кибератаки против многих поставщиков критически важной инфраструктуры и медицинских услуг в Соединенных Штатах.
Об этом объявило Министерство финансов США через официальное сообщение от Офиса контроля за иностранными активами.
В сообщении отмечается, что россия давно стала приютом для киберпреступников, включая группу Trickbot.
Одновременно с этим, Министерство юстиции США объявило о формальных обвинениях против девятерых членов группы, связанных с использованием вредоносного программного обеспечения Trickbot и программ-вымогателей Conti. Семеро из этих девятерых лиц были включены в санкционный список, опубликованный в четверг.
По словам Министерства финансов, санкции налагаются на ключевых российских членов группы Trickbot, которые управляют этой организацией и имеют связи с российскими спецслужбами.
Группа Trickbot нацелена на атаки против правительства США, а также американских компаний, включая медицинские учреждения. В период пандемии COVID-19, Trickbot осуществляла кибератаки против многих поставщиков критически важной инфраструктуры и медицинских услуг в Соединенных Штатах.
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