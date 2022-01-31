США и Великобритания усиливают санкционное давление на Россию из-за Украины

Соединенные Штаты и Великобритания в воскресенье объявили о новых «разрушительных» экономических санкциях против России, поскольку Вашингтон и его союзники по НАТО активизируют усилия по сдерживанию любого вторжения в Украину.
Опасения неминуемого вторжения усилились в последние дни, несмотря на опровержения Москвы и просьбы президента Украины не разжигать «панику» по поводу массового наращивания российских войск на границе.
В Вашингтоне председатель сенатского комитета по международным отношениям заявил, что крайне важно, чтобы Соединенные Штаты направили президенту России Владимиру Путину мощный сигнал о том, что любая подобная агрессия будет стоить очень дорого.
Сенатор Боб Менендес в эфире CNN заявил, что «Путин не остановится на Украине». Он указал, что некоторые санкции могут быть наложены за действия, которые Россия уже предприняла в отношении Украины, включая кибератаки, но именно «разрушительные санкции, которые в конечном итоге сокрушат Россию», будут введены, если Москва вторгнется на территорию Украины.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом тесно сотрудничает с Сенатом и, что любые санкционные меры будут хорошо согласованы с санкциями, исходящими от европейских союзников.
В Лондоне министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе Великобритания обнародует закон о санкциях, направленный против «широкого круга» экономических интересов России.
«Путинским олигархам негде будет спрятаться», — сказала Трасс Sky News.
Аналитики говорят, что ряд санкций, затрагивающих российские банки и финансовые учреждения, не только повлияет на повседневную жизнь по всей России, но и может потрясти крупные экономики Европы и других стран.
Западные лидеры продолжают применять метод кнута и пряника, наращивая военную помощь Украине, но также предпринимая полноценные дипломатические усилия для разрядки кризиса.
Великобритания готовится предложить НАТО «крупное» развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов, заявил в субботу премьер-министр Борис Джонсон. В то же время ожидается, что он поговорит с Путиным на следующей неделе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье приветствовал усиление военной поддержки со стороны Великобритании, а также поддержал «дипломатическую инициативу» Лондона.
Опасения неминуемого вторжения усилились в последние дни, несмотря на опровержения Москвы и просьбы президента Украины не разжигать «панику» по поводу массового наращивания российских войск на границе.
В Вашингтоне председатель сенатского комитета по международным отношениям заявил, что крайне важно, чтобы Соединенные Штаты направили президенту России Владимиру Путину мощный сигнал о том, что любая подобная агрессия будет стоить очень дорого.
Сенатор Боб Менендес в эфире CNN заявил, что «Путин не остановится на Украине». Он указал, что некоторые санкции могут быть наложены за действия, которые Россия уже предприняла в отношении Украины, включая кибератаки, но именно «разрушительные санкции, которые в конечном итоге сокрушат Россию», будут введены, если Москва вторгнется на территорию Украины.
Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Белый дом тесно сотрудничает с Сенатом и, что любые санкционные меры будут хорошо согласованы с санкциями, исходящими от европейских союзников.
В Лондоне министр иностранных дел Лиз Трасс заявила, что на следующей неделе Великобритания обнародует закон о санкциях, направленный против «широкого круга» экономических интересов России.
«Путинским олигархам негде будет спрятаться», — сказала Трасс Sky News.
Аналитики говорят, что ряд санкций, затрагивающих российские банки и финансовые учреждения, не только повлияет на повседневную жизнь по всей России, но и может потрясти крупные экономики Европы и других стран.
Западные лидеры продолжают применять метод кнута и пряника, наращивая военную помощь Украине, но также предпринимая полноценные дипломатические усилия для разрядки кризиса.
Великобритания готовится предложить НАТО «крупное» развертывание войск, оружия, военных кораблей и самолетов, заявил в субботу премьер-министр Борис Джонсон. В то же время ожидается, что он поговорит с Путиным на следующей неделе.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в воскресенье приветствовал усиление военной поддержки со стороны Великобритании, а также поддержал «дипломатическую инициативу» Лондона.
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