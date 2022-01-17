США и Великобритания объединили усилия в противодействии агрессии РФ

Главы внешнеполитических ведомств США и Великобритании Энтони Блинкен и Доминик Рааб сделали заявление о присоединении Соединенного Королевства " к США в процессе привлечения России к ответственности" выразили взаимную поддержку и благодарность в вопросах продолжающейся агрессивной политики России на востоке Украины.
Об этом они заявили во время брифинга по результатам переговоров.
Госсекретарь Блинкен, со своей стороны, поблагодарил Соединенное Королевство за то, что они "присоединились к США в процессе привлечения России к ответственности" за ее безрассудные и агрессивные действия.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен начал европейское турне, в ходе которого запланированы его визиты в Великобританию для участия во встрече G7, а также в Украину. Он посетит Украину 5-6 мая.
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