США и союзники договорились ввести "потолок" цен на российскую нефть

США и другие члены «большой семерки» договорились об ударе по нефтяным доходам россии, в настоящий момент представители стран продолжают переговоры относительно деталей соглашения, которое, как ожидается будет представлено в пятницу, 2 сентября.
Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, близкие к переговорам.
Издание отмечает, что доработанный план создает «новый фронт противостояния с россией», целью которого теперь станут доходы агрессора от энергоносителей, на которые приходится около половины поступлений в бюджет. Предельные цены на российскую нефть, по задумке стран G7, должны быть установлены на таком уровне, чтобы одновременно снизить доходы россии, но при этом не отбить желания поставлять эту нефть на мировой рынок.
Достигнуть этого предполагается разрешением для западных страховщиков, на которые в настоящий момент приходится около 90% всего рынка танкерных перевозок, страховать суда с российской нефтью, но лишь в том случае, если цена поставки удовлетворяет требованиям «потолка» — то есть находится ниже установленной цены. «Предельная цена» же в настоящий момент является одним из предметов дискуссий стран G7, конкретный ориентир цены издание не приводит, отмечая, что в настоящий момент американские сорта нефти торгуются в районе $90 за баррель, а российская продается с дисконтом к рыночной цене в примерно $20. Помимо ограничений цен на нефть обсуждается также введение аналогичной меры против мазута.
Определенные разногласия есть и по вопросу последствий введения европейского нефтяного эмбарго, которое вступит в силу с 5 декабря 2022 года и будет включать в себя в том числе запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. США полагают, что европейское эмбарго может значительно разогнать цены на энергоносители, вплоть до $140 за баррель. Сомнения есть и в отношении количества стран, которые будут готовы присоединиться к ограничениям вне G7. Издание отмечает, что убедить Китай и Индию — двух главных покупателей российский нефти на текущий момент — вряд ли удастся, однако сам факт введения «потолка цен» уже ударит по ценам на российскую нефть и сократит ее доходы.
Европейские чиновники надеются, что к ограничениям присоединятся и другие страны, включая Турцию, Египет и Южную Африку. Американские чиновники настаивают, что даже при небольшом числе участников коалиции, россии придется тратить дополнительные ресурсы на поиск обхода санкций, что также ударит по ресурсам москвы и негативно скажется на возможностях бюджета и продолжения войны. Опасения вызывает и мнение о намерении россии резко сократить поставки нефти на мировые рынки, получив выгоду от резкого скачка цен на нефть, однако США уверены, что это просто подорвет и так пострадавшую от санкций нефтяную отрасль России, и что власти не пойдут на этот шаг из-за слишком высоких рисков.
Российская сторона ранее неоднократно пугала мировую общественность, что в случае введения «предельных цен» на российскую нефть цены на энергоносители значительно вырастут, что приведет к разгону инфляции и торможению мировой экономики. Более того, российские власти утверждали, что не готовы продавать нефть себе в убыток. ЕС и страны G7 ранее рассматривали возможность установить предельные цены на российскую нефть в районе $40-60.
Издание отмечает, что доработанный план создает «новый фронт противостояния с россией», целью которого теперь станут доходы агрессора от энергоносителей, на которые приходится около половины поступлений в бюджет. Предельные цены на российскую нефть, по задумке стран G7, должны быть установлены на таком уровне, чтобы одновременно снизить доходы россии, но при этом не отбить желания поставлять эту нефть на мировой рынок.
Достигнуть этого предполагается разрешением для западных страховщиков, на которые в настоящий момент приходится около 90% всего рынка танкерных перевозок, страховать суда с российской нефтью, но лишь в том случае, если цена поставки удовлетворяет требованиям «потолка» — то есть находится ниже установленной цены. «Предельная цена» же в настоящий момент является одним из предметов дискуссий стран G7, конкретный ориентир цены издание не приводит, отмечая, что в настоящий момент американские сорта нефти торгуются в районе $90 за баррель, а российская продается с дисконтом к рыночной цене в примерно $20. Помимо ограничений цен на нефть обсуждается также введение аналогичной меры против мазута.
Определенные разногласия есть и по вопросу последствий введения европейского нефтяного эмбарго, которое вступит в силу с 5 декабря 2022 года и будет включать в себя в том числе запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть. США полагают, что европейское эмбарго может значительно разогнать цены на энергоносители, вплоть до $140 за баррель. Сомнения есть и в отношении количества стран, которые будут готовы присоединиться к ограничениям вне G7. Издание отмечает, что убедить Китай и Индию — двух главных покупателей российский нефти на текущий момент — вряд ли удастся, однако сам факт введения «потолка цен» уже ударит по ценам на российскую нефть и сократит ее доходы.
Европейские чиновники надеются, что к ограничениям присоединятся и другие страны, включая Турцию, Египет и Южную Африку. Американские чиновники настаивают, что даже при небольшом числе участников коалиции, россии придется тратить дополнительные ресурсы на поиск обхода санкций, что также ударит по ресурсам москвы и негативно скажется на возможностях бюджета и продолжения войны. Опасения вызывает и мнение о намерении россии резко сократить поставки нефти на мировые рынки, получив выгоду от резкого скачка цен на нефть, однако США уверены, что это просто подорвет и так пострадавшую от санкций нефтяную отрасль России, и что власти не пойдут на этот шаг из-за слишком высоких рисков.
Российская сторона ранее неоднократно пугала мировую общественность, что в случае введения «предельных цен» на российскую нефть цены на энергоносители значительно вырастут, что приведет к разгону инфляции и торможению мировой экономики. Более того, российские власти утверждали, что не готовы продавать нефть себе в убыток. ЕС и страны G7 ранее рассматривали возможность установить предельные цены на российскую нефть в районе $40-60.
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