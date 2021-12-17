США и Россия обсудили возможность проведения саммита постоянной «пятерки»

07:46 14 Июль Киев, Украина

Руководители внешнеполитических ведомств России и США Сергей Лавров и Майкл Помпео обсудили во время состоявшегося в понедельник телефонного разговора возможность проведения встречи лидеров постоянной "пятерки" Совета Безопасности ООН в обозримом будущем, а также коснулись тем Афганистана и невмешательства в избирательные процессы. Об этом говорится в письменном заявлении, которое распространила позднее в тот же день глава пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"Госсекретарь Майкл Помпео сегодня (в понедельник - прим. ред.) провел беседу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Госсекретарь Помпео и министр Лавров обсудили созыв [встречи] лидеров постоянной "пятерки" [Совета Безопасности] в ближайшем будущем, чтобы отметить 75-ю годовщину основания Объединенных Наций", - отметила Ортэгус.

Кроме того, заявила она, собеседники "обсудили вопросы, вызывающие взаимную обеспокоенность, включая Афганистан". "Госсекретарь затронул вопрос обеспечения безопасности выборов", - добавила Ортэгус.

Помпео на своей странице в Twitter написал, что они рассмотрели с Лавровым возможность проведения "саммита постоянной "пятерки", чтобы отметить 75-ю годовщину основания ООН, празднуемую в нынешнем году".

Посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил 8 июля, что ни сроки, ни место проведения саммита пока не определены. По его словам, Москва рассчитывает обсудить на этой встрече на высшем уровне все ключевые вопросоы, влияющие на глобальную политику, безопасность и экономику.

Инициативу проведения встречи лидеров стран "пятерки" СБ ООН выдвинул 23 января, выступая на Всемирном форуме памяти жертв холокоста, президент России Владимир Путин. Ее поддержали все остальные государства "пятерки" - Великобритания, Китай, США и Франция.