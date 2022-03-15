США и Польша подписали ядерное соглашение

Польша намерена расширить и увеличить свой ядерный потенциал за счет США, тем самым снизив свою энергетическую зависимость от России.
США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы.
Об этом сказал американский министр энергетики Дэн Бруйетт, сообщает ТАСС в понедельник, 19 октября.
В рамках договоренностей в Польше также будут построены шесть крупных ядерных реакторов.
"Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США", – отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении "множество деталей".
Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.
В соответствии с достигнутыми договоренностями Варшава закупит американские технологии на сумму $18 млрд.
"Это 30-летнее соглашение, первое в своем роде, представляет собой прочную связь в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Польшей", – отметили в американском Минэнерго.
"Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США", – отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении "множество деталей".
Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.
В соответствии с достигнутыми договоренностями Варшава закупит американские технологии на сумму $18 млрд.
"Это 30-летнее соглашение, первое в своем роде, представляет собой прочную связь в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Польшей", – отметили в американском Минэнерго.
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