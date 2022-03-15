США и Польша подписали ядерное соглашение

20:44 19 октября Киев, Украина

Польша намерена расширить и увеличить свой ядерный потенциал за счет США, тем самым снизив свою энергетическую зависимость от России.  
США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы.
Об этом сказал американский министр энергетики Дэн Бруйетт, сообщает ТАСС в понедельник, 19 октября.
"Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, с развитием альтернативных источников энергии, с обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России", – рассказал Бруйетт и добавил, что подписал документ "несколько минут назад".
В рамках договоренностей в Польше также будут построены шесть крупных ядерных реакторов.

"Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США", – отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении "множество деталей".

Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.

В соответствии с достигнутыми договоренностями Варшава закупит американские технологии на сумму $18 млрд.

"Это 30-летнее соглашение, первое в своем роде, представляет собой прочную связь в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Польшей", – отметили в американском Минэнерго.