США и Польша подписали ядерное соглашение

20:44 19 октября Киев, Украина

Польша намерена расширить и увеличить свой ядерный потенциал за счет США , тем самым снизив свою энергетическую зависимость от России.

США и Польша заключили соглашение о сотрудничестве в области расширения, модернизации и развития польской ядерной энергетической программы.

Об этом сказал американский министр энергетики Дэн Бруйетт, сообщает ТАСС в понедельник, 19 октября.

"Это следующий шаг в рамках нашего исторического партнерства с Польшей. Мы привержены работе с нашими союзниками по всему миру, чтобы помочь им с их энергетической безопасностью, энергетической независимостью, с развитием альтернативных источников энергии, с обеспечением конкуренции на их энергетических рынках. А в случае с Польшей мы помогаем снизить ее энергетическую зависимость от России", – рассказал Бруйетт и добавил, что подписал документ "несколько минут назад".

В рамках договоренностей в Польше также будут построены шесть крупных ядерных реакторов.



"Это восстановит конкурентоспособность ядерной энергетики США", – отметил Бруйетт, уточнив, что в двустороннем соглашении "множество деталей".



Он подчеркнул, что, согласно законодательству Соединенных Штатов, американские технологии не могут быть использованы в военных целях.



В соответствии с достигнутыми договоренностями Варшава закупит американские технологии на сумму $18 млрд.



"Это 30-летнее соглашение, первое в своем роде, представляет собой прочную связь в сфере энергетики между Соединенными Штатами и Польшей", – отметили в американском Минэнерго.