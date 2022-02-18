США и НАТО: Россия наращивает, а не сокращает военное присутствие на границе с Украиной

08:42 17 Февраль Киев, Украина

Россия наращивает свой военный контингент, несмотря на заявления Москвы о выводе части войск, заявили в НАТО и Госдепе США

«Российских сил больше, а не меньше, находится на (украинской) границе, и они выдвигаются на боевые позиции», — заявил журналистам представитель Госдепартамента Нед Прайс.

В Брюсселе на встрече министров обороны 30 государств-членов альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Мы слышали сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но пока мы не видим никакой деэскалации на местах. Наоборот, похоже, что Россия продолжает наращивать военную мощь».



Глава эстонской разведки Микк Марран заявил, что Россия нанесет ограниченный удар по Украине, включая ракетный обстрел, и займет ключевую территорию.

«Сейчас мы считаем, что они будут избегать городов с большим населением, поскольку для контроля над этими районами требуется много войск», — сказал он журналистам. «Но нет четкого понимания того, какой путь могут использовать российские войска».

Американские и украинские официальные лица заявили, что не видели никаких доказательств вывода Россией части из 150 000 военнослужащих, дислоцированных на северных, восточных и южных границах Украины. Напротив, в последние дни Россия добавила до 7000 военнослужащих у границы с Украиной, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.



Rochan Consulting, независимая польская оборонная консалтинговая фирма, которая отслеживает передвижения военных с помощью спутниковых изображений, сообщила в отчете, что после заявления Москвы о том, что она отправляет часть войск на свои базы, к Украине прибыло больше российских военных эшелонов.

«Нет никаких указаний на то, что войска выводятся. На самом деле все наоборот», — говорится в сообщении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в программе ABC «Доброе утро, Америка»: «К сожалению, между тем, что Россия говорит и делает, есть разница, и то, что мы видим, не является значимым отступлением».

"Наоборот, мы продолжаем видеть силы, особенно силы в авангарде любого возобновления агрессии против Украины, продолжающие находиться у границы, массироваться у границы", - добавил он.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам: «Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, нападение может произойти в любое время, и этому будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для начала вторжения».



В среду НАТО приказало своим командирам разработать планы новых боевых групп на юго-восточном фланге альянса.

«Наше военное командование теперь проработает детали и доложит в течение нескольких недель», — сказал Столтенберг. «Мы не знаем, что будет в Украине, но ситуация уже продемонстрировала, что мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности.

Он сказал, что рассмотрение новых боевых частей НАТО, размещенных в Центральной и Юго-Восточной Европе, является ответом на попытки России запугать другие страны.

«С сожалением должен сказать, что это новая норма в Европе», — добавил он.

Официальные лица США в минувшие выходные дали понять, что, по их мнению, Россия может вторгнуться в среду. Но этого не произошло, и украинцы отметили этот момент как день единения.



Но в среду представители Госдепартамента заявили, что опасения США по поводу возможного российского вторжения не уменьшились.

«Это может произойти завтра. Это может произойти на следующей неделе. Это может произойти до окончания Олимпийских игр... Я хочу быть предельно ясным. Наша обеспокоенность не уменьшилась ни на йоту», — сказал представитель Госдепартамента Прайс во время брифинга в среду.

Прайс добавил, что Государственный департамент создал целевую группу по Украине для реагирования на быстро меняющиеся события на фоне военных угроз России против Украины.

«Эта целевая группа работает с большой командой, в которую входят многие элементы этого здания (Госдепартамента)», — сказал Прайс.

Кремль, однако, высмеивал мнение западных аналитиков о неизбежности войны, а пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин «иногда даже шутит по этому поводу, спрашивая, известно ли точное время начала войны».



На вопрос немецкой ежедневной газеты Welt, собирается ли Россия атаковать в среду, посол России в Европейском союзе Владимир Чижов язвительно заметил: «Войны в Европе редко начинаются в среду».

«Ни на следующей неделе, ни в следующем месяце не будет эскалации», — сказал он.

Песков заявил, что Путин выступает за переговоры, и расценил готовность Байдена продолжить дипломатические переговоры как положительный знак.





