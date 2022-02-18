США и НАТО: Россия наращивает, а не сокращает военное присутствие на границе с Украиной

Россия наращивает свой военный контингент, несмотря на заявления Москвы о выводе части войск, заявили в НАТО и Госдепе США.
В Брюсселе на встрече министров обороны 30 государств-членов альянса генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал: «Мы слышали сигналы из Москвы о готовности продолжать дипломатические усилия. Но пока мы не видим никакой деэскалации на местах. Наоборот, похоже, что Россия продолжает наращивать военную мощь».
Глава эстонской разведки Микк Марран заявил, что Россия нанесет ограниченный удар по Украине, включая ракетный обстрел, и займет ключевую территорию.
Американские и украинские официальные лица заявили, что не видели никаких доказательств вывода Россией части из 150 000 военнослужащих, дислоцированных на северных, восточных и южных границах Украины. Напротив, в последние дни Россия добавила до 7000 военнослужащих у границы с Украиной, сообщил журналистам высокопоставленный чиновник администрации.
Rochan Consulting, независимая польская оборонная консалтинговая фирма, которая отслеживает передвижения военных с помощью спутниковых изображений, сообщила в отчете, что после заявления Москвы о том, что она отправляет часть войск на свои базы, к Украине прибыло больше российских военных эшелонов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в программе ABC «Доброе утро, Америка»: «К сожалению, между тем, что Россия говорит и делает, есть разница, и то, что мы видим, не является значимым отступлением».
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила журналистам: «Мы подошли к тому моменту, когда, по нашему мнению, нападение может произойти в любое время, и этому будет предшествовать сфабрикованный предлог, который русские используют для начала вторжения».
В среду НАТО приказало своим командирам разработать планы новых боевых групп на юго-восточном фланге альянса.
Он сказал, что рассмотрение новых боевых частей НАТО, размещенных в Центральной и Юго-Восточной Европе, является ответом на попытки России запугать другие страны.
Официальные лица США в минувшие выходные дали понять, что, по их мнению, Россия может вторгнуться в среду. Но этого не произошло, и украинцы отметили этот момент как день единения.
Но в среду представители Госдепартамента заявили, что опасения США по поводу возможного российского вторжения не уменьшились.
Прайс добавил, что Государственный департамент создал целевую группу по Украине для реагирования на быстро меняющиеся события на фоне военных угроз России против Украины.
Кремль, однако, высмеивал мнение западных аналитиков о неизбежности войны, а пресс-секретарь Дмитрий Песков сообщил журналистам, что президент России Владимир Путин «иногда даже шутит по этому поводу, спрашивая, известно ли точное время начала войны».
На вопрос немецкой ежедневной газеты Welt, собирается ли Россия атаковать в среду, посол России в Европейском союзе Владимир Чижов язвительно заметил: «Войны в Европе редко начинаются в среду».
На вопрос немецкой ежедневной газеты Welt, собирается ли Россия атаковать в среду, посол России в Европейском союзе Владимир Чижов язвительно заметил: «Войны в Европе редко начинаются в среду».
Песков заявил, что Путин выступает за переговоры, и расценил готовность Байдена продолжить дипломатические переговоры как положительный знак.
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