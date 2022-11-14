США и их союзники планируют сохранить санкции против рф после войны

16:18 14 ноября Киев, Украина

США и их союзники не планируют полностью снимать с россии санкции после окончания войны в Украине, в случае заключения мирного соглашения, на Западе проведут анализ введенных в отношении россии ограничений и их корректировку.

Об этом заявила глава американского Минфина Джанет Йеллен в интервью Wall Street Journal.

«В контексте какого-то мирного соглашения корректировка санкций возможна, и может быть уместной. Но, с учетом всего произошедшего, некоторые санкции должны остаться в силе», — подчеркнула она.

При этом министр отметила, что пока россия не пыталась начать переговоры на условиях, действительно приемлемых для Украины, поэтому предметно обсуждать эту тему преждевременно.



Ранее США анонсировали новые санкции, касающиеся россии. Под ограничения подпадут 14 физических и 28 юридических лиц, которые занимались закупками военных технологий для кремля.



США и их союзники стремятся ослабить военный потенциал россии, пытаясь лишить ее доступа к передовым передовым технологиям и оказывая давление на финансовую систему. Тем не менее, в этом году рф получила огромные доходы от продажи энергоносителей. В связи с этим Йеллен возглавила усилия стран «Большой семерки» по установлению потолка цен на российскую нефть.



Ограничение не позволит фирмам из ЕС и Австралии страховать такие поставки, если баррели будут продаваться выше предела, уровень которого пока обсуждается. К соглашению намерена присоединиться и Великобритания. Таким образом страховой бойкот станет практически тотальным: в Лондоне базируется Международная группа клубов взаимного страхования судовладельцев (International Group of P& I Clubs, или IG P& I) — в сумме они обслуживают около 90% мирового тоннажа морских судов.



На данный момент ЕС принял уже 8 пакетов санкций против россии. По данным Еврокомиссии, суммарно они затронули затронули около 34% европейского экспорта в рф и почти 60% импорта. Стоимость всех ограничений приблизилась к €123 млрд.