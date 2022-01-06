США и Германия обещают «быстрый ответ», если агрессия России против Украины усилится

17:26 06 Январь Киев, Украина

США и



Новое предупреждение поступило за несколько дней до запланированных на следующей неделе переговоров между США и Россией в Женеве. Германия подтвердили свою постоянную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины, предупредив о «быстрых» и «тяжелых последствиях» вторжения РФ в соседнюю страну.Новое предупреждение поступило за несколько дней до запланированных на следующей неделе переговоров между США и Россией в Женеве.

"И Германия, и Соединенные Штаты рассматривают действия РФ в отношении Украины как вызов миру и стабильности в Европе. Мы осуждаем наращивание российской военной мощи на границах Украины, а также все более резкую риторику Москвы", - сказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции с главой министерства иностранных дел Германии Анналеной Баербок.

Позже Блинкен добавил: «Если Россия, тем не менее, решится на эскалацию конфликта, мы немедленно ответим».



Во время своей первой поездки в Вашингтон в качестве министра иностранных дел Германии Бербок предупредила, что дальнейшие действия России против Украины "будут иметь четкую цену".



Высокопоставленный американский дипломат добавил, что Европа может использовать "Северный поток - 2", подводный трубопровод, связывающий Россию и Германию, в качестве рычага воздействия на Россию.

«Если Россия возобновит агрессию по отношению к Украине, в будущем, безусловно, будет трудно увидеть, как через нее будет поступать газ», - сказал Блинкен.

США оказывают давление на Германию, чтобы она заблокировала российский газопровод "Северный поток - 2" в рамках возможных санкций, которые будут введены в случае вторжения России в Украину.



Канцлер Германии Олаф Шольц подвергся давлению со стороны союзников и членов его коалиционного правительства, включая Бербока, лидера Партии зеленых стран, с требованием отказаться от любого официального разрешения на транспортировку российского природного газа по «Северному потоку-2».

"Мы (будем) принимать эффективные меры вместе с нашими европейскими партнерами, если Россия будет использовать энергию в качестве оружия или если она продолжит свои агрессивные действия против Украины", - сказал Бербок.

Официальные лица США заявили, что существует крепкий консенсус с европейскими коллегами по «конкретным пакетам серьезных последствий для России» в случае эскалации Москвы против Украины.



Блинкен отказался от санкций против «Северного потока-2» в мае, за несколько месяцев до завершения строительства трубопровода стоимостью 11 миллиардов долларов, на том основании, что его завершение было «свершившимся фактом».



Его решение вызвало критику со стороны республиканцев и некоторых демократов, но Блинкен стремился успокоить критиков Конгресса, заявил, что администрация Байдена ответит, если Кремль попытается использовать экспорт газа в качестве политического оружия.



Многие опасаются, что трубопровод усилит энергетическую зависимость от России, что позволит России обойти Украину при поставках энергии на западноевропейские рынки, оставив Киев столь необходимых транзитных сборов.



Западные союзники опасаются, что Москва, сосредоточившая 100000 солдат на восточном фланге Украины, готовится вторгнуться в бывшую советскую республику. Россия стремится получить гарантии того, что НАТО не пойдет на просьбу Украины о членстве в военном альянсе Запада и отказаться от своего военного участия в Центральной и Восточной Европе.



Российские официальные лица заявили, что президент Владимир Путин предупредил Байдена во время телефонного звонка на прошедшей неделе, что любые новые жесткие санкции, введенные в отношении России, "будут колоссальной ошибкой, которая повлечет за собой серьезные последствия", - сообщает Associated Press.



США отправляли в Украину стрелковое оружие и боеприпасы, а также противотанковые ракеты Javelin, которые, по их словам, должны использоваться только в обороне.



Украина не является членом НАТО, но уже более десяти лет подавала прошение о присоединении к альянсу, и эта позиция долгое время вызывала гнев России.