США и Германия не урегулировали разногласия по СП-2

16:09 24 Март Киев, Украина

Разногласия по "Северному потоку - 2" сохранились после встречи главы госдепартамента США Энтони Блинкена с министром иностранных дел Германии Хайко Маасом.

Об этом Блинкен сообщил после встречи с Маасом в среду, 24 марта, сообщает ТАСС.

Германия - один из наших ближайших союзников, у нас остаются глубокие разногласия по Северному потоку-2, но мы не позволим этому препятствовать нашей работе по другим вопросам на благо жителей наших стран", - заявил он.

Блинкен уточнил, что США прямо предупредили Германию, что компании, задействованные в строительстве газопровода, могут подпасть под санкции.

"Я прямо заявил министру Маасу, что фирмы, которые заняты в строительстве этого газопровода, рискуют подпасть под санкции. Мы будем внимательно следить за любой деятельностью по достройке или сертификации газопровода, и если это произойдет, то мы проявим решимость в наложении санкций", - сказал он, добавив, что эти разногласия не мешают остальному сотрудничеству США и Германии.

Стоит отметить, что сегодня вопрос Северного потока-2 также обсудили министры иностранных дел стран НАТО.

"В НАТО есть разногласия по этой теме. Нет причин это скрывать", - заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, НАТО, по крайней мере, может быть платформой для обсуждения темы газопровода.