США и Европа разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине — WSJ

17:48 29 августа Киев, Украина

Соединенные Штаты вместе с европейскими союзниками разрабатывают планы по долгосрочной военной помощи Украине.



Об этом сообщает The Wall Street Journal.



В материале отмечается, что соответствующие действия нужны, чтобы исключить победу россии на поле боя и убедить кремль в том, что поддержка Киева со стороны Запада не пошатнется.



Газета указывает, что такие усилия основываются на обязательствах, принятых во время июльского саммита НАТО в Литве.



К слову, около 18 государств, не входящих в G7, подписали инициативу предоставления долгосрочной помощи Украине, включая Нидерланды, Швецию и другие европейские страны.



Декларация G7 о поддержке Украины

12 июля премьер Японии Фумио Кисида заявил, что лидеры G7 согласовали совместную Декларацию о поддержке Украины. Все согласились, что односторонность и попытки изменить статус-кво силой неприемлемы.



Каждая страна-член G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными обязательствами и договоренностями в сфере безопасности.