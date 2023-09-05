США и Европа поддерживают обучение украинских пилотов на F-16 в срочном режиме

11:17 17 августа Киев, Украина

В Белом доме сообщили о текущих усилиях Соединенных Штатов совместно с партнерами из европейских стран, направленных на организацию начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в наиболее короткие сроки.

Согласно заявлению на пресс-брифинге, Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США, действия направлены на активное сотрудничество с союзниками из Европы с целью оперативного запуска программы обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Однако следует отметить, что Кирби также подчеркнул отсутствие новых данных относительно текущего статуса учебных мероприятий для украинских пилотов.
 
"После завершения саммитов НАТО и G7, президент Джо Байден подтвердил наше твердое намерение поддерживать поставки истребителей F-16 в Украину. Начало этого обучения стоит на первом месте в наших приоритетах. Мы находились в активном взаимодействии с европейскими союзниками и нашими друзьями, чтобы обеспечить наиболее оперативное и успешное начало данной программы", - подчеркнул Кирби.