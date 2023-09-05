США и Европа поддерживают обучение украинских пилотов на F-16 в срочном режиме

"После завершения саммитов НАТО и G7, президент Джо Байден подтвердил наше твердое намерение поддерживать поставки истребителей F-16 в Украину. Начало этого обучения стоит на первом месте в наших приоритетах. Мы находились в активном взаимодействии с европейскими союзниками и нашими друзьями, чтобы обеспечить наиболее оперативное и успешное начало данной программы", - подчеркнул Кирби.