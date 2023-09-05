США и Европа поддерживают обучение украинских пилотов на F-16 в срочном режиме

В Белом доме сообщили о текущих усилиях Соединенных Штатов совместно с партнерами из европейских стран, направленных на организацию начала обучения украинских пилотов на истребителях F-16 в наиболее короткие сроки.
Согласно заявлению на пресс-брифинге, Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США, действия направлены на активное сотрудничество с союзниками из Европы с целью оперативного запуска программы обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Однако следует отметить, что Кирби также подчеркнул отсутствие новых данных относительно текущего статуса учебных мероприятий для украинских пилотов.
Согласно заявлению на пресс-брифинге, Джона Кирби, координатора стратегических коммуникаций Совета по нацбезопасности США, действия направлены на активное сотрудничество с союзниками из Европы с целью оперативного запуска программы обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
Однако следует отметить, что Кирби также подчеркнул отсутствие новых данных относительно текущего статуса учебных мероприятий для украинских пилотов.
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