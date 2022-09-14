США и Британии помогли ВСУ создать план наступления - СМИ

18:17 14 сентября Киев, Украина

ВСУ в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами подготовили план успешного контрнаступления на северо-востоке и на юге Украины.





Отмечается, что согласно первоначальному плану, разработанному Генштабом ВСУ по указанию президента Владимира Зеленского, украинская армия должна была провести масштабное



Однако в результате моделирования, проведенного украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал.



Как заявил руководитель политического отдела Пентагона Колин Каль, это позволило выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию. Об этом сообщает The New York Times.Отмечается, что согласно первоначальному плану, разработанному Генштабом ВСУ по указанию президента Владимира Зеленского, украинская армия должна была провести масштабное контрнаступление на юге страны с целью освобождения Херсона, чтобы отрезать Мариуполь от российских сил на востоке.Однако в результате моделирования, проведенного украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал.Как заявил руководитель политического отдела Пентагона Колин Каль, это позволило выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию.

"Мы провели моделирование и настольные учения. Они показали, что некоторые пути контрнаступления могут быть более успешными, чем другие. Мы дали этот совет, а затем украинцы поняли его и приняли собственное решение", - рассказал он.

Сообщается, что в течение августа по просьбе украинцев чиновники США активизировали передачу разведывательных данных о положении российских войск, подчеркивая слабые места в российских линиях. Данные разведки также указывали на то, что Москве будет трудно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга, даже если она обнаружит подготовку Украины к контрнаступлению.

"Мы видели, что россияне перебросили много своих лучших сил на юг в рамках подготовки к другому контрнаступлению, которое начали украинцы. Поэтому у нас были основания полагать, что из-за постоянных проблем с моральным духом и давления со стороны украинцев, в российских вооруженных силах могут быть очаги, которые немного более хрупкие, чем кажется на бумаге", - заявил Каль.

Отмечается, что для обеспечения успеха наступления США увеличили поставку Украине вооружений.



По словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным направлением военных действий.