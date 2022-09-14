США и Британии помогли ВСУ создать план наступления - СМИ

ВСУ в сотрудничестве с американскими и британскими специалистами и официальными лицами подготовили план успешного контрнаступления на северо-востоке и на юге Украины.
Об этом сообщает The New York Times.
Отмечается, что согласно первоначальному плану, разработанному Генштабом ВСУ по указанию президента Владимира Зеленского, украинская армия должна была провести масштабное контрнаступление на юге страны с целью освобождения Херсона, чтобы отрезать Мариуполь от российских сил на востоке.
Однако в результате моделирования, проведенного украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал.
Как заявил руководитель политического отдела Пентагона Колин Каль, это позволило выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию.
Отмечается, что согласно первоначальному плану, разработанному Генштабом ВСУ по указанию президента Владимира Зеленского, украинская армия должна была провести масштабное контрнаступление на юге страны с целью освобождения Херсона, чтобы отрезать Мариуполь от российских сил на востоке.
Однако в результате моделирования, проведенного украинскими и американскими военными летом, стало ясно, что такое наступление, скорее всего, обречено на провал.
Как заявил руководитель политического отдела Пентагона Колин Каль, это позволило выявить более эффективные варианты контрнаступления, которые были представлены украинскому руководству и высшему командованию.
Сообщается, что в течение августа по просьбе украинцев чиновники США активизировали передачу разведывательных данных о положении российских войск, подчеркивая слабые места в российских линиях. Данные разведки также указывали на то, что Москве будет трудно быстро укрепить свои войска на северо-востоке Украины или перебросить войска с юга, даже если она обнаружит подготовку Украины к контрнаступлению.
Отмечается, что для обеспечения успеха наступления США увеличили поставку Украине вооружений.
По словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным направлением военных действий.
По словам украинских и американских официальных лиц, юг сейчас является наиболее важным направлением военных действий.
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