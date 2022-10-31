США хотят, чтобы Евросоюз ввел санкции против Китая - Bloomberg

Соединенные Штаты призывают Европейский Союз ввести санкции против Китая, подобные экспортным ограничениям, которые уже действуют в отношении россии.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, эти разговоры возникли на фоне обсуждения официальными лицами Европейского Союза и США повестки дня следующего торгового форума высокого уровня, который состоится в начале декабря.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.
Как отмечает издание, эти разговоры возникли на фоне обсуждения официальными лицами Европейского Союза и США повестки дня следующего торгового форума высокого уровня, который состоится в начале декабря.
По данным Bloobmberg, пока ЕС не склонен рассматривать такой же подход к Китаю, как к россии, из-за разницы в обстоятельствах, которые могут рассматриваться как основания для введения санкций. В то же время один из собеседников издания сказал, что стороны могут прийти к соглашению по ограничению торговли товарами, которые может использовать Пекин для укрепления своего военного потенциала.
При этом непонятно, будет ли поднята эта тема во время встречи торгового представителя США Кэтрин Тай с министрами торговли ЕС, находящимися в Праге на неформальной встрече в понедельник, 31 октября. Официальный Вашингтон вообще отрицает наличие таких планов.
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