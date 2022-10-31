США хотят, чтобы Евросоюз ввел санкции против Китая - Bloomberg

14:06 31 октября Киев, Украина





Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.



Как отмечает издание, эти разговоры возникли на фоне обсуждения официальными лицами Европейского Союза и Соединенные Штаты призывают Европейский Союз ввести санкции против Китая, подобные экспортным ограничениям, которые уже действуют в отношении россии.Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.Как отмечает издание, эти разговоры возникли на фоне обсуждения официальными лицами Европейского Союза и США повестки дня следующего торгового форума высокого уровня, который состоится в начале декабря.

"Союзники сотрудничают по ограничению экспорта в москву после того, как президент владимир путин вторгся в Украину, и администрация Байдена рассматривает возможность обмена информацией и координации правоприменения для усиления собственных двусторонних ограничений экспорта в Китай", - пишут журналисты.

По данным Bloobmberg, пока ЕС не склонен рассматривать такой же подход к Китаю, как к россии, из-за разницы в обстоятельствах, которые могут рассматриваться как основания для введения санкций. В то же время один из собеседников издания сказал, что стороны могут прийти к соглашению по ограничению торговли товарами, которые может использовать Пекин для укрепления своего военного потенциала.



При этом непонятно, будет ли поднята эта тема во время встречи торгового представителя США Кэтрин Тай с министрами торговли ЕС, находящимися в Праге на неформальной встрече в понедельник, 31 октября. Официальный Вашингтон вообще отрицает наличие таких планов.