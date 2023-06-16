США готовят обучение украинских военных на танках M1A1 Abrams

США готовятся начать обучение украинских военных на танках M1A1 Abrams "в ближайшие недели".
Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, поделился этой информацией с "Голосом Америки".
По информации высокопоставленного военного источника, около 250 украинских военнослужащих прибудут в Германию для участия в учениях на этой неделе.
В ходе учений, украинцы будут обучаться на 31 танке Abrams, которые были доставлены в Германию в начале мая.
Представители Пентагона также сообщили, что еще одна партия бронетехники, состоящая из 31 танка, находится в настоящее время на ремонте в США и будет доставлена в Украину к осени.
Обучение на танках Abrams продлится около 10 недель и будет сфокусировано на основах управления, маневрирования и обслуживания этой техники в боевых условиях.
Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, поделился этой информацией с "Голосом Америки".
По информации высокопоставленного военного источника, около 250 украинских военнослужащих прибудут в Германию для участия в учениях на этой неделе.
В ходе учений, украинцы будут обучаться на 31 танке Abrams, которые были доставлены в Германию в начале мая.
Представители Пентагона также сообщили, что еще одна партия бронетехники, состоящая из 31 танка, находится в настоящее время на ремонте в США и будет доставлена в Украину к осени.
Обучение на танках Abrams продлится около 10 недель и будет сфокусировано на основах управления, маневрирования и обслуживания этой техники в боевых условиях.
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