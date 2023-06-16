США готовят обучение украинских военных на танках M1A1 Abrams

09:30 24 мая Киев, Украина

США готовятся начать обучение украинских военных на танках M1A1 Abrams "в ближайшие недели".

Официальный представитель Пентагона, бригадный генерал Пэт Райдер, поделился этой информацией с "Голосом Америки".

По информации высокопоставленного военного источника, около 250 украинских военнослужащих прибудут в Германию для участия в учениях на этой неделе.

В ходе учений, украинцы будут обучаться на 31 танке Abrams, которые были доставлены в Германию в начале мая.

Представители Пентагона также сообщили, что еще одна партия бронетехники, состоящая из 31 танка, находится в настоящее время на ремонте в США и будет доставлена в Украину к осени.

Обучение на танках Abrams продлится около 10 недель и будет сфокусировано на основах управления, маневрирования и обслуживания этой техники в боевых условиях.