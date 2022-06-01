США готовят новый пакет военной помощи на $700 млн

09:06 01 июня Киев, Украина

Киев получит ракетные системы с дальностью до 50 миль (80 километров). Это оружие позволит украинцам "сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров".

Об этом, заявил Джо Байден в колонке для New York Times.