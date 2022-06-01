США готовят новый пакет военной помощи на $700 млн

09:06 01 июня Киев, Украина

Киев получит ракетные системы с дальностью до 50 миль (80 километров). Это оружие позволит украинцам "сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров".
 
Об этом, заявил Джо Байден в колонке для New York Times. 
 
Байден также пообещал, что США продолжать поставлять Украине другое современное вооружение, включая противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы.

Глава Белого дома написал, что США хотят видеть демократическую, независимую, суверенную и процветающую Украину со средствами для сдерживания и защиты от дальнейшей агрессии. Вашингтон решил направить новую партию вооружения, чтобы Украина могла сражаться на поле боя и занять максимально сильную позицию за столом переговоров.

Байден отметил, что переговоры Украины и россии зашли в тупик не из-за позиции Украины, а потому что именно россия хочет и дальше вести войну, пытаясь захватить как можно больше украинской территории.

Президент США заявил, что американцы будут и в дальнейшем помогать укреплять обороноспособность Украины и останутся вместе с украинским народом, потому что понимают, что свобода не бесплатна.

Байден убежден, что президент рф владимир путин не ожидал, что поддержка Украины будет настолько солидарной, а ответ на агрессию со стороны западных стран настолько сильным, но он просчитался. Если путин ожидает, что в ближайшие месяцы мир изменит позицию, то он ошибается, подчеркнул президент США.

The New York Times со cсылкой на информацию Белого дома сообщила, что передовые ракетные системы и боеприпасы войдут в новый пакет военной помощи стоимостью $700 млн. О нем, как отметил телеканал CNN, должны официально объявить сегодня, 1 июня. Это будет 11-й пакет помощи.

Высокопоставленные представители администрации президента США рассказали журналистам, что речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня HIMARS, они будут оснащены боеприпасами с дальностью действия до 80 км. CNN отметил, что это намного меньше, чем максимальная дальность действия боеприпасов для этих систем (около 300 км), но намного больше, чем у оружия, которое передавалось Украине до сих пор. К примеру, гаубицы M777, которые США уже поставляют Украине, имеют максимальную дальность действия около 25 км.

В Белом доме рассказали, что согласились поставить Украине HIMARS только после заверения, что украинская армия не будет использовать системы для атак на территории россии.