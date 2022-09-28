США готовят новый пакет оружия для Украины более чем на миллиард долларов

Соединенные Штаты Америки готовят новый пакет вооружения в 1,1 миллиарда долларов для борьбы Украины с россией.
Об этом пишет Reuters со ссылкой на американских чиновников.
О новой помощи будет объявлено в ближайшее время.
Ожидается, что будут использованы средства Инициативы содействия безопасности Украине (USAI), выделенные Конгрессом, для того чтобы позволить администрации Байдена закупать оружие в промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.
Пакет будет включать в себя пусковые системы HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем борьбы с беспилотниками и радиолокационными системами, а также запчасти, учебную и техническую поддержку, сообщил источник, знакомый с планом.
О новой помощи будет объявлено в ближайшее время.
Ожидается, что будут использованы средства Инициативы содействия безопасности Украине (USAI), выделенные Конгрессом, для того чтобы позволить администрации Байдена закупать оружие в промышленности, а не из имеющихся запасов оружия в США.
Пакет будет включать в себя пусковые системы HIMARS, сопутствующие боеприпасы, различные типы систем борьбы с беспилотниками и радиолокационными системами, а также запчасти, учебную и техническую поддержку, сообщил источник, знакомый с планом.
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