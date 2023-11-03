США готовят для Украины очередной пакет военной помощи на $425 млн — Reuters

08:42 03 ноября Киев, Украина

Соединенные Штаты планируют предоставить Украине очередной пакет военной помощи в размере 425 миллионов долларов. Ожидается, что о нем официально объявят уже сегодня, 3 ноября.

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на двух американских чиновников.



По словам собеседников, в пакет помощи войдет вооружение общей стоимостью 425 млн. долларов. Ожидается, что большинство этой суммы – примерно 300 млн долларов – будет выделено на боеприпасы с лазерной наводкой. На оставшиеся средства США закупят для Украины дополнительные боеприпасы для NASAMS и HIMARS, снаряды для артиллерии калибром 105- и 155-мм, противотанковые системы TOW, стрелковое оружие и более десяти грузовиков.



В то же время отмечается, что в пакет не будут входить дополнительные ракеты ATACMS. По словам чиновников, пакет все еще находится в стадии доработки и может измениться.