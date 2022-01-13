США готовы присоединиться к «Крымской платформе»

10:15 29 Апрель Киев, Украина

Соединенные Штаты Америки поддерживают мирную инициативу Украины и готовы включиться в работу «Крымской платформы».

Об этом сообщили в офисе представителя Государственного департамента США в ответ на информационный запрос.

«США приветствуют новую инициативу Украины «Крымская платформа» и с удовольствием ожидают продолжения сотрудничества с Украиной, а также нашими союзниками и партнерами о прекращении российской оккупации Крымского полуострова и агрессии (РФ - ред.) на востоке Украины», - отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

Кроме того, в Госдепартаменте подчеркнули, что США «подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины, включая её территориальные воды».