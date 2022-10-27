США до конца года разместят в Европе атомные бомбы B61-12 - СМИ

12:38 27 октября Киев, Украина

США решили ускорить размещение модернизированных тактических бомб B61-12 в Европе. Об этом сообщает Politico.

Отмечается, что американские чиновники на закрытой встрече НАТО в Брюсселе заявили, что бомбы прибудут раньше, чем планировалось. Они должны были быть размещены в Европе, согласно первоначальному замыслу, весной 2023 года, но будут доставлены на базы НАТО уже в декабре.

Как пишет издание, замена старого оружия новой версией на различных складах в Европе для потенциального использования бомбардировщиками и истребителями США и союзников происходит на фоне усиления напряженности в связи с угрозами рф применить ядерное оружие в Украине.

Модернизация программы B61 открыто обсуждалась в бюджетных документах и публичных заявлениях в течение многих лет.

Как заявляют официальные лица Пентагона, это необходимо для обеспечения модернизации и безопасности арсенала.

Напомним, НАТО проводит ежегодные ядерные учения Steadfast Noon в Европе.