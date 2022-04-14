США будут предоставлять Украине разведданные для поражения целей в Крыму и на Донбассе — WSJ

11:31 14 апреля Киев, Украина

Администрация Байдена будет предоставлять Украине больше разведданных и более тяжелое вооружение для борьбы с Россией, пишет The Wall Street Journal.

Эти шаги позволят Украине атаковать силы Москвы на Донбассе и в Крыму и противостоять ожидаемому наступлению России, отмечает издание.



По сведениям издания, такое решение было принято после того, как Белый дом заявил, что направит Киеву дополнительные вооружения на $800 млн, включая артиллерию, бронетранспортеры и вертолеты, чтобы помочь украинским силам сдержать крупное наступление России в восточной части страны, которое ожидается в ближайшие дни.



WSJ отмечает, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию означает изменение подхода администрации Байдена к конфликту.



Администрация Байдена уже предоставила Украине тысячи единиц противотанкового оружия Javelin, зенитных систем Stinger и другого боевого оружия.

«Постоянные поставки оружия Украине от Соединенных Штатов, их союзников и партнеров, сыграли решающую роль в борьбе украинцев с российским вторжением. Они способствовали тому, что Путин потерпел неудачу в... завоевании Украины и установлении контроля над ней», – заявляет Байден.

Однако, как пишет WSJ, администрация воздержалась от отправки Украине боевых самолетов, — Белый дом опасается, что Россия начнет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.