Срыв инспекции возле Шумов. ТКГ созывает срочное заседание

Леонид Кравчук направил письмо представителям ОБСЕ, с предложением перенести инспекцию в Шумах.
В документе сказано, что заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ инициировано после отмены инспекции позиций ВСУ в Шумах (Донецкая область).
Глава украинской делегации также уточнил, из-за каких дополнительных требований российской стороны не состоялась проверка возле Шумов.
По его словам, российская сторона запросила: посещение новых точек; осуществление фото- и видеофиксации; подписание совместного протокола.
Напомним, ранее в ОПУ сообщили, что инспектирование позиций украинских военных возле Шумов в Донецкой области проводиться не будет.
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