Срыв инспекции возле Шумов. ТКГ созывает срочное заседание

16:52 10 Сентябрь Киев, Украина

Леонид Кравчук направил письмо представителям ОБСЕ, с предложением перенести инспекцию в Шумах.

В документе сказано, что заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ инициировано после отмены инспекции позиций ВСУ в Шумах (Донецкая область).
«С учетом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки», - говорится в письме Кравчука.
Глава украинской делегации также уточнил, из-за каких дополнительных требований российской стороны не состоялась проверка возле Шумов.

По его словам, российская сторона запросила: посещение новых точек; осуществление фото- и видеофиксации; подписание совместного протокола.
«Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», - отметил Кравчук.
Напомним, ранее в ОПУ сообщили, что инспектирование позиций украинских военных возле Шумов в Донецкой области проводиться не будет.