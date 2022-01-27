Срыв инспекции возле Шумов. ТКГ созывает срочное заседание

16:52 10 Сентябрь Киев, Украина

Леонид Кравчук направил письмо представителям ОБСЕ, с предложением перенести инспекцию в Шумах.



В документе сказано, что заседание подгруппы по вопросам безопасности В документе сказано, что заседание подгруппы по вопросам безопасности ТКГ инициировано после отмены инспекции позиций ВСУ в Шумах (Донецкая область).

«С учетом новых требований России украинская сторона предложила перенести инспекцию до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности. Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки», - говорится в письме Кравчука.

Глава украинской делегации также уточнил, из-за каких дополнительных требований российской стороны не состоялась проверка возле Шумов.



По его словам, российская сторона запросила: посещение новых точек; осуществление фото- и видеофиксации; подписание совместного протокола.

«Украинская делегация в ТКГ считает, что упомянутые выше требования грубо нарушают достигнутые вчера договоренности», - отметил Кравчук.

Напомним, ранее в ОПУ сообщили, что инспектирование позиций украинских военных возле Шумов в Донецкой области проводиться не будет.