Средняя и такая важная

Средняя Азия всегда была, есть и будет очень важным элементом развития Мирового общества благодаря своим природным богатствам и географическому положению.

До своего развала, ссср, благодаря своим среднеазиатским республикам, оказал значительное влияние в регионе и в кремле практически самостоятельно решали с кем и как дружить тем или иным народам этого региона.

После краха социалистической империи ее наследница, современная россия практически присвоила себе Среднюю Азию, пытаясь при любых условиях сохранить свое влияние и возможность диктовать кремлевскую волю.

Но, начиная с начала XXI века, «тесные плодотворные» взаимоотношения кремля, в первую очередь с руководителями вновь «самостоятельных» стран Средней Азии, начали ржаветь и превращаться из реалий в кремлевские выдумки и безосновательные мечты.

Смена руководства, которое десятки лет активно демонстрировало кремлю свою «самоотверженную поддержку» и с которым «кремлевский царь» имел личные отношения, значительно усложнило и даже сделало невозможным продолжение тотального кремлевского контроля за направлениями развития и внешнеполитическими трендами стран Средней Азии.

В Узбекистане президента Ислама Каримова сменил Шавкат Мирзиоев. В Кыргызстане смена власти началась с 2005 года и к этому времени Садыр Жапаров является уже четвертым президентом страны. В Казахстане династию Нурсултана Назарбаева сменил Касим-Жомарт Токаев, который в январе 2022 начал отодвигать на второй план семью своего предшественника. Гурбангулы Бердымухаммедов в Туркменистане передал власть своему сыну Сердару, ставшему президентом в марте 2022 года.

На новых лидеров этих стран, как бы этого ни стремился кремль, он уже не имеет такого влияния, как на предшественников. Россия постепенно теряет свое влияние в Средней Азии. Усилило эту тенденцию и распространение откровенно националистических настроений среди населения региона. Молодые люди, которые уже не помнят государственную «расположенность» к «пожизненным друзьям»-россиянам, все реже разговаривают на русском языке и реже приобщаются к русской «культуре». Они стремятся к самоопределению своих наций как самостоятельных от постороннего влияния субъектов международных взаимоотношений и активно противодействуют попыткам любого принудительного влияния со стороны россии.

Тенденция к «дерусификации» региона не могла не способствовать распространению влияния других мощных мировых «игроков», которым всегда была интересна Средняя Азия с ее полезными ископаемыми и удачным географическим расположением. Присутствие США, Китая, Великобритании, Японии, ОАЭ, Турции и других мировых лидеров постоянно растет в первую очередь в экономической плоскости жизнедеятельности региона. Это усиливает возможности экономической и геополитической диверсификации стран Средней Азии, которые пытаются поддерживать тесные плодотворные взаимоотношения с широким кругом стран мира и не зависеть от какой-либо одной страны-лидера в ущерб собственным интересам.

Такая ситуация никак не может нравиться кремлю, которому Средняя Азия, кроме его привычных интересов, в условиях мощных международных санкций против россии, которые она получила от демократического общества после начала безосновательной преступной агрессии против Украины, нужна еще и в качестве потенциальных маршрутов «параллельного импорта » и пути обхода санкционных запретов.

Навязчивые попытки кремля «оказать помощь» в разрешении внутренних конфликтов в регионе все чаще сталкиваются с активным противодействием властей этих стран и приводят не к желанному кремлем «партнерству», а лишь к созданию «зон напряжения» между кремлем и азиатскими странами. Средняя Азия оказалась на перекрестке интересов многих ведущих стран, среди которых россия уже давно находится не «на первых ролях», что, безусловно, раздражает и гневит «повернутого» кремлевского коротышку.

Поэтому, понимая всю страшную сущность и подлость кремля, от путинской россии можно ожидать каких-либо провокативных действий по принципу «так не доставайся ты ж никому».