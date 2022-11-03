Среди мобилизованных россиян наблюдаются случаи дезертирства и самоубийства - Генштаб

19:40 03 ноября Киев, Украина

Граждане россии, отправленные в российские военные подразделения в пределах "частичной" мобилизации, имеют плохой низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к случаям дезертирства и самоубийств.



Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.

"Ранее отмобилизованный личный состав имеет низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к чрезвычайным происшествиям в местах дислокации. Так, в подразделениях 57 мотострелковой дивизии так называемых территориальных войск, на этапе согласования в Казани, самовольно оставило часть более 15 человек солдат и сержантов, а во время передислокации в Украину еще двое мобилизованных покончили с собой", — говорится в сообщении.

При этом россия продолжает мобилизацию, несмотря на официальное объявление о прекращении мобилизационной кампании, отметили в ГШ.

"Несмотря на объявленное завершение частичной мобилизации, военное руководство российской федерации продолжает набор так называемых "добровольцев" для участия в войне на территории Украины", - отмечается в сообщении.

По данным украинских военных, в частности, российские военкоматы получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений.

"Этими "добровольцами" могут стать мужчины с погашенной судимостью, без ограничения возраста и любого состояния здоровья, кроме лиц, имеющих официальный статус инвалида. Чтобы избежать юридических и финансовых обязательств, заключение контракта с Министерством обороны российской федерации с такими лицами не предполагается", - сообщили в Генеральном штабе.

При этом основной проблемой уже сложившихся российских подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники и не прошедшей соответствующего обслуживания.



Какая ситуация на фронтах

В Генштабе рассказали, что российские вооруженные формирования пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий В Генштабе рассказали, что российские вооруженные формирования пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. При этом россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

"Враг проводит обстрелы подразделений Сил обороны вдоль линии столкновения, осуществляет фортификационное оборудование рубежей на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку. Продолжает наносить удары по критической инфраструктуре и помещениям гражданского населения, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи войны" - говорится в сообщении.

В течение текущих суток российские войска нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под ударами оказались районы более 25 населённых пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар Донецкой области.



При этом сохраняется угроза новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе с территории республики беларусь.





На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В других направлениях рф осуществляла обстрелы:

ситуация остается без существенных изменений. В других направлениях рф осуществляла обстрелы: На Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;

– из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области; На Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огиревце и Стрелка, также россияне применили ударный БПЛА;

- в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огиревце и Стрелка, также россияне применили ударный БПЛА; На Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Звановка;

- из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Звановка; На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опросное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;

– из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опросное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка; На Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;

– из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное; На Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.

– из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка. На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.

"Кроме того, враг продолжал проводить воздушную разведку, активно задействуя БПЛА. Совершил более 30 вылетов", - рассказали в Генштабе.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла по российским позициям 12 ударов.

"Под поражение попали 8 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 позиции средств противовоздушной обороны противника", - отметили в Генеральном штабе.

При этом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения личного состава, два района скопления вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов.