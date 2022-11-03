Среди мобилизованных россиян наблюдаются случаи дезертирства и самоубийства - Генштаб

Граждане россии, отправленные в российские военные подразделения в пределах "частичной" мобилизации, имеют плохой низкий уровень морально-психологического состояния, что приводит к случаям дезертирства и самоубийств.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил в вечерней сводке.
При этом россия продолжает мобилизацию, несмотря на официальное объявление о прекращении мобилизационной кампании, отметили в ГШ.
По данным украинских военных, в частности, российские военкоматы получили указания по дальнейшему формированию так называемых добровольческих подразделений.
При этом основной проблемой уже сложившихся российских подразделений, кроме частных военных кампаний, остается низкая обученность личного состава и быстрый выход из строя снятой с хранения боевой техники и не прошедшей соответствующего обслуживания.
Какая ситуация на фронтах
В Генштабе рассказали, что российские вооруженные формирования пытаются удержать временно захваченные территории и сосредотачивают усилия на сдерживании действий сил обороны на отдельных направлениях. При этом россияне ведут наступательные действия в Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
В течение текущих суток российские войска нанесли 3 ракетных и 16 авиационных ударов, а также совершили более 40 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Под ударами оказались районы более 25 населённых пунктов. В частности, это Павлоград Днепропетровской области и Авдеевка и Угледар Донецкой области.
При этом сохраняется угроза новых ударов и применения ударных БПЛА, в том числе с территории республики беларусь.
- На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается без существенных изменений. В других направлениях рф осуществляла обстрелы:
- На Северском направлении – из минометов и ствольной артиллерии в районах населенных пунктов Вильчики Черниговской области и Старая Гута, Сосновка и Нововолодимировка Сумской области;
- На Слобожанском направлении - в районах населенных пунктов Гатище, Казачья Лопань, Огиревце и Стрелка, также россияне применили ударный БПЛА;
- На Купянском и Лиманском направлениях - из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Звановка;
- На Бахмутском направлении – из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Соледар, Опросное, Нью-Йорк, Озаряновка и Курдюмовка;
- На Авдеевском направлении – из танков и разнокалиберной артиллерии, в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Невельское и Водяное;
- На Новопавловском и Запорожском направлениях – из артиллерии разных типов, в районах населенных пунктов Угледар, Каменское и Времовка.
- На Южнобужском направлении огневого поражения потерпели районы более 35 населенных пунктов вдоль линии столкновения.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла по российским позициям 12 ударов.
При этом подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили три района сосредоточения личного состава, два района скопления вооружения и военной техники, два состава боеприпасов и другие важные военные объекты российских оккупантов.
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