Спутниковые снимки после атаки: поврежденные Ил-76 на аэродроме в Пскове

10:34 31 августа Киев, Украина





Информацию об этом распространило издание "Схемы".



Снимки, сделанные спутниками компании Planet Labs, демонстрируют, что по меньшей мере два военных транспортных самолета Ил-76 получили повреждения в ночь с 29 на 30 августа.



Авиаэксперт Анатолий Храпчинский, проанализировав снимки со спутников, подтвердил факт повреждений на самолетах. Пресса представила первые снимки из космоса, демонстрирующие аэродром после ночной атаки беспилотников в Пскове Информацию об этом распространило издание "Схемы".Снимки, сделанные спутниками компании Planet Labs, демонстрируют, что по меньшей мере два военных транспортных самолета Ил-76 получили повреждения в ночь с 29 на 30 августа.Авиаэксперт Анатолий Храпчинский, проанализировав снимки со спутников, подтвердил факт повреждений на самолетах.

"На снимках видно повреждения в районе крыльев, вероятно, дроны пытались попасть в топливные баки, которые располагаются в данной части самолета. Такие повреждения все равно потребуют серьезного ремонта, который займет как минимум 2-3 месяца", - пояснил Храпчинский.



На одной из снимков можно также заметить два красных автомобиля, напоминающих пожарные машины, которые, возможно, были задействованы для тушения возможных возгораний.



Стоит отметить, что данный тип самолетов регулярно базируется на аэродроме Пскова.



Использует такие самолеты 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия российской армии. Эта же дивизия, также известная как "псковская", участвовала в событиях, связанных с захватом Бучи в начале полномасштабной войны.