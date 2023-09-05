Спутниковые снимки после атаки: поврежденные Ил-76 на аэродроме в Пскове

Пресса представила первые снимки из космоса, демонстрирующие аэродром после ночной атаки беспилотников в Пскове.
Информацию об этом распространило издание "Схемы".
Снимки, сделанные спутниками компании Planet Labs, демонстрируют, что по меньшей мере два военных транспортных самолета Ил-76 получили повреждения в ночь с 29 на 30 августа.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский, проанализировав снимки со спутников, подтвердил факт повреждений на самолетах.
Информацию об этом распространило издание "Схемы".
Снимки, сделанные спутниками компании Planet Labs, демонстрируют, что по меньшей мере два военных транспортных самолета Ил-76 получили повреждения в ночь с 29 на 30 августа.
Авиаэксперт Анатолий Храпчинский, проанализировав снимки со спутников, подтвердил факт повреждений на самолетах.
На одной из снимков можно также заметить два красных автомобиля, напоминающих пожарные машины, которые, возможно, были задействованы для тушения возможных возгораний.
Стоит отметить, что данный тип самолетов регулярно базируется на аэродроме Пскова.
Использует такие самолеты 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия российской армии. Эта же дивизия, также известная как "псковская", участвовала в событиях, связанных с захватом Бучи в начале полномасштабной войны.
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