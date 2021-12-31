Спустя почти год в Украину вернулся посол Грузии

14:40 22 Апрель Киев, Украина

Из-за назначения на должность Саакашвили Грузия отозвала своего посла из Украины, после длительного перерыва, благодаря договоренностям глав Украины и Грузии, в Киев вернулся грузинский посол Теймураз Шарашенидзе.

Об этом сообщает пресс-служба МИД в четверг, 22 апреля.



21 апреля состоялась встреча заместителя министра иностранных дел Украины Василия Боднар с послом Грузии, во время которой стороны подчеркнули стремление активизировать развитие украинско-грузинских отношений, взаимодействие в двустороннем и многостороннем измерениях с целью укрепления безопасности в регионе.



Отмечается, что Боднар подробно рассказал о растущем обострения ситуации безопасности на востоке нашей страны, а также в Азово-Черноморском регионе, что связано с провокационными и дестабилизирующими действиями России. Он привлек внимание к нежеланию РФ соблюдать режим прекращения огня, активного стягивания войск к российско-украинской границе и во временно оккупированном Крыму.



В свою очередь Шарашенидзе выразил солидарность с Украиной, подтвердил неизменность поддержки Грузией суверенитета и территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах.



Стороны обсудили график контактов на высшем и высоком уровнях.