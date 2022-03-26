Способна ли действующая система закупок «Укроборонпрома» удовлетворить потребности обороны?

04:22 29 июня Киев, Украина





Указанные холдинги смогут производить вооружение и военную технику в соответствии со специализацией и в дальнейшем самостоятельно реализовывать их на внутреннем и внешних рынках под управлением государственной управляющей компании. По результатам реформы должны появиться корпоратизированные предприятия с государственной формой собственности, которые смогут на равных с другими поставщиками участвовать в процедурах публичных закупок по обеспечению потребностей обороны через соответствующие электронные площадки.



Вместе с тем, механизм закупок товаров, работ и услуг на предприятия концерна реформировался значительно медленнее, в частности, последняя существенное изменение произошло в начале 2020 года, с появлением внутреннего приказа, который обязал предприятия концерна проводить тендеры на электронных площадках. К 2020 году С момента создания в 2010 году концерн «Укроборонпром» пережил ряд реформ и реорганизаций, и в настоящее время стоит на пороге очередной реформы, по своей концепции должен разделить 116 предприятий на шесть специализированных холдингов: бронетанковые, радарные системы, морские системы, высокоточное вооружение, боеприпасы и спецхимии, а также авиаремонтные предприятия.Указанные холдинги смогут производить вооружение и военную технику в соответствии со специализацией и в дальнейшем самостоятельно реализовывать их на внутреннем и внешних рынках под управлением государственной управляющей компании. По результатам реформы должны появиться корпоратизированные предприятия с государственной формой собственности, которые смогут на равных с другими поставщиками участвовать в процедурах публичных закупок по обеспечению потребностей обороны через соответствующие электронные площадки.Вместе с тем, механизм закупок товаров, работ и услуг на предприятия концерна реформировался значительно медленнее, в частности, последняя существенное изменение произошло в начале 2020 года, с появлением внутреннего приказа, который обязал предприятия концерна проводить тендеры на электронных площадках. К 2020 году закупки происходили по прямым договорам с поставщиками без применения конкурентных процедур, создавало достаточно широкие возможности для злоупотреблений.

Тем не менее, обязательства публикации сведений о закупках на «Prozorro» мало что изменило в привычном для предприятий алгоритме приобретения необходимых товаров и работ, поскольку закупки проводятся согласно положениям ведомственного приказа, а не Закона Украины «О публичных закупках», о чем прямо указано в конкурсной документации, опубликованной соответствующими заказчиками.



Указанный Приказ, последняя редакция которого состоялась 25.02.2021 года, к сожалению, не предусматривает действенного механизма определения соответствия поставщиков квалификационным критериям в части финансовой и технической возможности выполнения договоров и предоставления пакета документов относительно качества и происхождения товаров, среди которых изделия военного назначения, используемых для изготовления и ремонта военной техники, поступающей в войска, и участвует в отражении вооруженной агрессии в зоне ООС.



Вследствие изложенного, имеют место отдельные случаи поставки на оборонные предприятия контрабандных товаров, ввозимых из Российской Федерации, товаров ненадлежащего качества по завышенным ценам, о чем свидетельствуют регулярные сообщения правоохранительных органов о выявленных противоправных схемах при выполнении предприятиями «Укроборонпрома» государственного оборонного заказа. В частности, в текущем году правоохранители обнаружили незаконную схему поставки контрабандных товаров военного назначения в один из бронетанковых заводов, в том числе запчастей к танкам, которые были в употреблении и не соответствовали техническим требованиям закупки, а также высокоточных радиоэлектронных изделий для комплектования систем ПВО, ремонт которых осуществлялся в рамках контракта с иностранными партнерами.



Негативные последствия от такой деятельности выражаются в катастрофических потерях оборонного бюджета, существенного ухудшения финансового состояния предприятий концерна, не говоря об обеспечении бойцов в зоне ООС оборудованием и техникой, не соответствует эксплуатационным требованиям и, как следствие, снижение обороноспособности государства.



Остается надеяться, что действующая команда концерна во время проведения реформы уделит большое внимание пересмотра механизма закупок и системы управления качеством при приобретении военных товаров на уровне единых стандартов для холдингов, приблизит закупки оборонной сферы к искоренению коррупционных рисков.