Спортсмены Украины намерены бойкотировать соревнования, если на них будут россияне или белорусы

17:18 14 июня Киев, Украина

Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что украинские спортсмены будут бойкотировать соревнования, если на них будут допускаться представители россии и беларуси.

"В случае допуска спортсменов рф и рб к участию в соревнованиях, украинские спортсмены готовы блокировать их выступления и бойкотировать такие соревнования. Мир не имеет права забывать войну, которую начала россия против Украины", - сообщает Гутцайт.



По словам министра, спортсмены россии и беларуси не могут участвовать в международных соревнованиях ни под собственными, ни под нейтральными флагами, поскольку молчаливо согласны с убийством украинцев или открыто это поддерживают.



Гутцайт призвал президентов всеукраинских федераций обращаться в международные спортивные федерации для недопущения таких случаев, а также предложил приглашать их руководителей в Украину.