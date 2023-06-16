Спор о нейтралитете RIPE NCC: Кто поддерживает, а кто обвиняет?

14:41 14 июня Киев, Украина





Результаты такой нейтральности для Вопрос поведения RIPE NCC уже довольно долго стоит на повестке дня. Как региональный распорядитель IP-ресурсами в европейском регионе, RIPE NCC уже неоднократно заявлял о своем политическом нейтралитете и даже в условиях жестокой войны в Европе продолжает это делать несмотря на обращения профильных ассоциаций, Минцифры, других органов, а также представителей украинского сообщества, в результате сознательно или нет, подыгрывает россии.Результаты такой нейтральности для Украины неутешительны:

проведение незаконной перерегистрации IP адресов на физических лиц, являющихся гражданами рф, и юридических лиц, созданных на территории рф, ДНР, ЛНР, Республики Крым, оккупированных частей Запорожской и Херсонской областей;





сотрудничество с физическими и юридическими лицами, связанными с субъектами из ДНР и ЛНР, внесенными в санкционные списки ЕС, некоторые из которых фактически признаны террористическими организациями;





прием от юридических и физических лиц документов, выданных незаконными формированиями ДНР, ЛНР, незаконными органами власти Крыма, а также военно-гражданскими администрациями Запорожской и Херсонской областей;

Такие действия способствуют распространению российской пропаганды и дезинформации, играют против интересов украинского интернет-сообщества и против национальных интересов Украины.



Сотрудничество с подсанкционными субъектами

Почему для Украины и украинского сообщества важен вопрос санкций в ИТ и их соблюдения не только со стороны RIPE NCC, но также и другими компаниями в ЕС и в мире?



Интернет технологии с момента их появления предоставили россии возможность вести информационную и кибер-войну против Украины, США, Европы. Минимум того, что можно сделать с помощью интернета - веб-сайты, социальные и рекламные сети, СМИ и спланированные пропагандистские кампании против Украины, других недружественных государств, российской оппозиции, что является частью программы постоянного и всестороннего управления общественным мнением, сеяния путаницы и искажения публичных сообщений в пользу россии.



Россия может проникнуть и использовать практически любую сеть, которая позволяет людям делиться контентом, создавать сообщества. Любая технология, которая позволяет россии распространять дезинформацию и потенциально широкомасштабное "вирусное" распространение пропаганды требуют привлечения превентивных процессов. На сегодня интернет не должен быть исключением.

Сегодня иностранные ИТ обеспечивают российскую военную и пропагандистскую машину. Недаром в рамках санкционной группы Ермака-Макфола в ноябре 2022 года был издан первый отдельный отчет о санкциях против россии в сфере IT и вспомогательных технологий, где указано, что сейчас нет разницы между гражданским и военным использованием ИТ россией. Любые иностранные ИТ и интернет, могут в конце концов быть использованы для достижения военных целей россии.



ДНР и ЛНР были внесены в санкционные списки Решением Совета Европейского Союза (CFSP) 2018/392 от 12 марта 2018 о внесении изменений в Решение Совета ЕС 2014/145/CFSP по ограничительным мерам в связи с действиями, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины, однако не являются юридическими лицами, а следовательно не являются членами RIPE NCC. Все делается через связанных лиц.



Впоследствии с высшим руководством RIPE проводились консультации по недопущению сотрудничества RIPE с подсанкционными субъектами из ДНР и ЛНР. Ответ был таков, что якобы IP-ресурсы не подпадают под санкции.

В декабре 2020 года RIPE получил разъяснение от МИД Нидерландов о том, что заморозка IP-ресурсов подпадает под санкции, однако придумал новое объяснение - якобы не предоставляет услуги тем субъектам, которые попали под санкции.



Дело в том, что ДНР и ЛНР не являются ни юридическими лицами, ни чем-то вообще реальным, и внесение их в санкционные списки имеет более политический характер, чем реальный инструмент ограничения их активности. Например, одно министерство связи ДНР якобы не попадает под санкции из-за того, что его нет непосредственно в санкционном списке.



В другом случае, оказывается, что некий оператор в так называемом ЛНР, который именует себя государственным провайдером интернета в Луганской области, в RIPE идентифицирован как гражданин российской федерации. Такого лица нет в санкционном списке ЕС, и оно свободно оперирует на территории Украины помогая террористическим организациям и россии в пропаганде и достижении военных целей.

На многочисленные объяснения относительно связанности лиц под санкциями и тех лиц, которым RIPE предоставляет IP-ресурсы, они не реагируют. Решению этого вопроса помогло бы ужесточение требований внутренних политик RIPE NCC по идентификации лиц, связанных с подсанкционными субъектами, однако пока что в ответ на запросы и предложения, RIPE NCC наоборот пытается получить от МИД Нидерландов разрешение на исключение своей деятельности из под действия санкций.

Незаконная перерегистрация интернет-ресурсов

Ситуация с незаконными трансферами интернет-ресурсов на временно оккупированных территориях остается нерешенной. Поведение оккупационных властей свидетельствует об абсолютном пренебрежении правилами и обычаями ведения войны, а также о желании нажиться на захваченных территориях перед тем как сбежать. Похищается все, что можно, и IP-адреса не являются исключением.



Представители разных интернет-ресурсов отправляли запросы на помощь в возвращении похищенных или насильственным путем перерегистрированных IP-адресов. В сети есть факты похищения директоров/администраторов компаний-интернет провайдеров в Мелитополе, Бердянске, Мариуполе и других временно оккупированных городах, факты принуждения взятых в плен менеджеров компаний перерегистрировать интернет-ресурсы. Также есть факты когда директора компаний вступили в сговор с оккупационными властями и другими незаконными группировками, и вопреки воле владельцев таких компаний-провайдеров, совершали действия по незаконной и неавторизованной перерегистрации IP-адресов на другие, в том числе российские компании, что для RIPE NCC может выглядеть как добровольный трансфер. Незаконно перерегистрированные IP-адреса используются в том числе для осуществления хакерских атак как на территории Украины так и в пределах Европейского Союза.



Отмечается, оперативное сотрудничество с RIPE должно помочь в решении этих первоочередных проблем интернет-сообщества Украины. Прием RIPE NCC от юридических и физических лиц документов выданных незаконными формированиями ДНР, ЛНР и другими оккупационными режимами на территории Украины.

Также уже проводятся консультации с RIPE NCC по поводу незаконности любых документов, противоречащих украинскому законодательству и предоставляемых заявителями для получения интернет-ресурсов, часто похищенных у законных украинских владельцев. Такие действия на оккупированных территориях являются мошенническими и противозаконными, подрывают права и интересы украинского интернет-сообщества.

Еще в октябре 2022 года в своей официальной статье главный юрист RIPE NCC отметил: "Если юридическое лицо находится на территории, которая самопровозгласила себя независимым государством, RIPE NCC может принять доказательство основания, выданное соответствующими органами власти, вместе с дополнительной документацией (например, удостоверение личности уполномоченного представителя, устав и т.д.)".



Таким образом, понятно, что RIPE NCC, оценивая, является ли территория спорной, может полагаться на отчеты и декларации международных организаций, таких как ООН и ЕС. Все эти организации единодушно подтверждают, что суверенитет и территориальная целостность Украины не является предметом никаких споров. В своем заявлении от 1 марта 2022 года RIPE NCC сами это подтвердили: "крайне важно, чтобы RIPE NCC оставался нейтральным и не занимал позиций относительно внутриполитических споров, международных конфликтов или войны".



Это означает, что RIPE, действуя в соответствии с санкциями ЕС и политикой нейтралитета, должен рассматривать только документы, выданные в Украине, и не должен признавать документы, выданные террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР" или российской федерацией, и поданные заявителями, находящимися на территории Украины. В противном случае деятельность RIPE влечет за собой активное содействие откровенно незаконной оккупации россией территории Украины и противоречит самопровозглашенной нейтральной позиции RIPE.



Нейтралитет предусматривает отказ от содействия любым насильственным изменениям в государственном устройстве любой страны, если такие изменения не признаны ООН.



Международное сообщество подтверждает, что все оккупированные территории являются неотъемлемой частью Украины и не признает никаких самопровозглашенных правительств. Поэтому для мира (в том числе и для Нидерландов) юридически должен применяться только украинский суверенитет и власть, что подтверждено на самом высоком международном уровне.