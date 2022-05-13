Список «мести»: Россия расширяет свой санкционный список против Украины

10:37 12 декабря Киев, Украина

Руководство РФ никогда не признается в своих агрессивных поступках. И никакие санкции ее не заставят это сделать. В свою мнимую защиту Россия выдвигает ответные санкции против потерпевших от ее же агрессии стран. Подобные выпады только подтверждают ее далеко не мирные намерения.

Как стало известно из документа, размещенного 11 декабря на сайте российского Кабмина, Российское правительство расширило список санкций против Украины. В расширенный список вошли 849 человек, тогда как в первоначальном варианте в ноябре 2018 года их было 322.

"Внести в приложение №1 к постановлению правительства РФ от 1 ноября 2018 года №1300 "О мерах по реализации указа президента РФ от 22 октября 2018 года №592" изменения, изложив его в редакции, согласно приложению", - говорится в документе.

В расширенный перечень, в том числе, попали спикер Верховной рады Дмитрий Разумков, первый заместитель спикера Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава делегации Украины в ПАСЕ Елизавета Ясько, депутаты от украинской президентской фракции "Слуга народа" Андрей Герус, Ольга Василевская-Смаглюк, Максим Бужанский, Гео Лерос, Александр Качура.

В качестве специальных экономических мер, применяемых в отношении указанных в перечне лиц, - замораживание безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств за пределы территории России.

Ранее Россия расширяла санкционный список в сентябре этого года. Тогда в перечень попал 41 человек. Среди них, экс-президент Петр Порошенко, солист рок-группы "Океан Эльзы" и бывший лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук, депутат Верховной рады Кира Рудик.

Накануне США ввели санкции за нарушение прав человека в отношении ряда чиновников и юридических лиц, связанных с Кадыровом.

Также сообщалось, что Швейцария ввела санкции против причастных к строительству Керченского моста.

Напомним, в сентябре ЕС продлил персональные антироссийские санкции на полгода за аннексию украинского Крыма.